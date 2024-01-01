У Луцьку відбулися урочистості до Дня Незалежності України





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Святкування розпочалося хвилиною мовчання та вшануванням пам'яті тих, хто загинув за незалежність України. Опісля відбулося покладання квітів біля пам'ятника-каплиці Борцям за волю України, що розміщений перед Волинською обласною військовою адміністрацією.



Духовенство на чолі з владикою Михаїлом відслужило святковий молебінь. Вони молилися за український народ, воїнів та перемогу нашої держави над російським загарбником.



Владика Михаїл виступив з вітальним словом, у якому наголосив на важливості незалежності для кожного українця. Він підкреслив, що цей день є не лише святом, але й нагадуванням про те, що незалежність – це результат багатовікової боротьби українського народу.



«Ми святкуємо вже 33-тю річницю. 33 роки - ця цифра пов'язує кожного християнина з роками життя Ісуса Христа. В 33 роки Спаситель пішов на хрест, щоб визволити нас від гріха, прокляття і смерті. В ці 33 роки наступило світле Христове воскресіння в житті Ісуса Христа. Сьогодні Україні 33 роки і ми проходимо свою Голгофу.



Ми проходимо свій тернистий шлях до свободи. І ми віримо, що після цих страждань буде світле Христове воскресіння і для України. Адже ми стоїмо на засадах правди. Ми стоїмо на засадах любові до своєї землі, своєї Батьківщини. День Незалежності - це не календарне свято, День Незалежності - це стан нашої душі», - сказвав владика Михаїл.



Окрім офіційних заходів, на святі відбулися виступи творчого колективу «Вертуни», що додали святкової атмосфери. Молодь презентувала свою роботу на тему незалежності, а на ярмарку, що проходить у центрі міста, можна було придбати національні сувеніри та вироби волинських майстрів.



Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у коментрі ВСН зазначив, що вітає усіх волинян з цим, без сумніву, найважливішим святом у році - Днем Незалежності.



«Незалежна українська держава – усвідомлений вибір українців, оплачений дорогою ціною життів тих, хто боровся за ідею вільної України. Ми в боргу перед тими, хто віддав своє життя за незалежність української держави.



Сьогодні, у 33-тю річницю Незалежності України вшанували подвиг борців за волю та незалежність України усіх поколінь, поклали квіти та схилили голови у пошані перед нашими Героями», - зазначив Юрій Погуляйко.



До привітань також долучився міський голова Луцька Ігор Поліщук, який зазначив у коментарі ВСН, що сьогоднішня Україна – це країна сміливих людей, які готові захищати свою землю та ідеали. Він закликав громаду єднатися у спільних зусиллях задля розвитку та процвітання країни.



«До повномасштабного вторгнення ми це свято завжди зустрічали з радісними емоціями. А сьогогодні ми все більше згадуємо той довгий історичний шлях до нашої незалежності, про ту боротьбу багатьох поколінь за нашу незалежність. За можливість жити Україні як самостійній державі.



Ми згадуємо, дякуємо і допомагаємо нашим військовим, які сьогодні знову у важких боях зі зброєю у руках виборюють незалежність України. Вдячний кожному захиснику та захисниці за те, що у нашому місті та багатьох інших містах продовжується відносно мирне життя», - підкреслив Ігор Поліщук.



Під час урочистостей двічі звучав Державний Гімн України. Його спільне виконання об'єднало всіх присутніх у єдиному пориві до кращого майбутнього для рідної країни.



Цей день вкотре засвідчив, що Україна йде вперед впевненими кроками, а її незалежність є головним досягненням і цінністю, яку варто берегти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 24 серпня на Київському майдані у Луцьку відбулися урочистості, присвячені святкуванню 33-ої річниці Незалежності України. Участь у заходах взяли представники влади, зокрема місцеві, обласні та державні посадовці, духовенство, а також десятки волинян.Про це інформує ВСН Святкування розпочалося хвилиною мовчання та вшануванням пам'яті тих, хто загинув за незалежність України. Опісля відбулося покладання квітів біля пам'ятника-каплиці Борцям за волю України, що розміщений перед Волинською обласною військовою адміністрацією.Духовенство на чолі з владикоювідслужило святковий молебінь. Вони молилися за український народ, воїнів та перемогу нашої держави над російським загарбником.Владика Михаїл виступив з вітальним словом, у якому наголосив на важливості незалежності для кожного українця. Він підкреслив, що цей день є не лише святом, але й нагадуванням про те, що незалежність – це результат багатовікової боротьби українського народу.«Ми святкуємо вже 33-тю річницю. 33 роки - ця цифра пов'язує кожного християнина з роками життя Ісуса Христа. В 33 роки Спаситель пішов на хрест, щоб визволити нас від гріха, прокляття і смерті. В ці 33 роки наступило світле Христове воскресіння в житті Ісуса Христа. Сьогодні Україні 33 роки і ми проходимо свою Голгофу.Ми проходимо свій тернистий шлях до свободи. І ми віримо, що після цих страждань буде світле Христове воскресіння і для України. Адже ми стоїмо на засадах правди. Ми стоїмо на засадах любові до своєї землі, своєї Батьківщини. День Незалежності - це не календарне свято, День Незалежності - це стан нашої душі», - сказвав владика Михаїл.Окрім офіційних заходів, на святі відбулися виступи творчого колективу «Вертуни», що додали святкової атмосфери. Молодь презентувала свою роботу на тему незалежності, а на ярмарку, що проходить у центрі міста, можна було придбати національні сувеніри та вироби волинських майстрів.Голова Волинської обласної військової адміністраціїу коментрі ВСН зазначив, що вітає усіх волинян з цим, без сумніву, найважливішим святом у році - Днем Незалежності.«Незалежна українська держава – усвідомлений вибір українців, оплачений дорогою ціною життів тих, хто боровся за ідею вільної України. Ми в боргу перед тими, хто віддав своє життя за незалежність української держави.Сьогодні, у 33-тю річницю Незалежності України вшанували подвиг борців за волю та незалежність України усіх поколінь, поклали квіти та схилили голови у пошані перед нашими Героями», - зазначив Юрій Погуляйко.До привітань також долучився міський голова Луцька, який зазначив у коментарі ВСН, що сьогоднішня Україна – це країна сміливих людей, які готові захищати свою землю та ідеали. Він закликав громаду єднатися у спільних зусиллях задля розвитку та процвітання країни.«До повномасштабного вторгнення ми це свято завжди зустрічали з радісними емоціями. А сьогогодні ми все більше згадуємо той довгий історичний шлях до нашої незалежності, про ту боротьбу багатьох поколінь за нашу незалежність. За можливість жити Україні як самостійній державі.Ми згадуємо, дякуємо і допомагаємо нашим військовим, які сьогодні знову у важких боях зі зброєю у руках виборюють незалежність України. Вдячний кожному захиснику та захисниці за те, що у нашому місті та багатьох інших містах продовжується відносно мирне життя», - підкреслив Ігор Поліщук.Під час урочистостей двічі звучав Державний Гімн України. Його спільне виконання об'єднало всіх присутніх у єдиному пориві до кращого майбутнього для рідної країни.Цей день вкотре засвідчив, що Україна йде вперед впевненими кроками, а її незалежність є головним досягненням і цінністю, яку варто берегти.

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