Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Мартинюком

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Мартинюком
У неділю, 25 серпня, об 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться чин похорону лучанина Мартинюка Олександра Вікторовича, який загинув 20.08.2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вовчанські Хутори Харківської області.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Молодший сержант Мартинюк Олександр Вікторович (06.07.1989 року народження) був призваний на військову службу до складу 11 прикордонного загону Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 3 категорії — помічника гранатометника першого відділення інспекторів прикордонної служби другої прикордонної застави другого відділу прикордонної служби (тип С) першої прикордонної комендатури швидкого реагування.

Поховають Героя в секторі військових поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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