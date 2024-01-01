У Курській області загинув Герой з Волині Вадим Сачук

У Курській області загинув Герой з Волині Вадим Сачук
У суботу, 24 серпня, на Волинь повернеться захисник Вадим Петрович Сачук (1988 р.н.).

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Ковельчанин Вадим Сачук був оператором І відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Він загинув 19 серпня у росії в Курській області біля села Снагость. Волинянин отримав поранення, несумісні з життям, під час ворожого артилерійського обстрілу.
У Курській області загинув Герой з Волині Вадим Сачук


Чин похорону відбудеться у неділю, 25 серпня:

13.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, по закінченні хода до центру міста;
14.00 – громадська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають Захисника на Алеї почесних поховань міського цвинтаря.


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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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