У Курській області загинув Герой з Волині Вадим Сачук

Вадим Петрович Сачук (1988 р.н.).



Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.



Ковельчанин Вадим Сачук був оператором І відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Він загинув 19 серпня у росії в Курській області біля села Снагость. Волинянин отримав поранення, несумісні з життям, під час ворожого артилерійського обстрілу.





Чин похорону відбудеться у неділю, 25 серпня:



13.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, по закінченні хода до центру міста;

14.00 – громадська панахида на площі Героїв Майдану.

Поховають Захисника на Алеї почесних поховань міського цвинтаря.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 24 серпня, на Волинь повернеться захисник(1988 р.н.).Про це повідомив міський голова КовеляКовельчанин Вадим Сачук був оператором І відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Він загинув 19 серпня у росії в Курській області біля села Снагость. Волинянин отримав поранення, несумісні з життям, під час ворожого артилерійського обстрілу.Чин похорону відбудеться у неділю, 25 серпня:13.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, по закінченні хода до центру міста;14.00 – громадська панахида на площі Героїв Майдану.Поховають Захисника на Алеї почесних поховань міського цвинтаря.

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