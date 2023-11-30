На Волині врятували собаку, який упав у бочку з водою
Сьогодні, 22:18
Волинські рятувальники визволили собаку, який впав в бочку з водою.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Сьогодні, 24 серпня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Великий Омельяник Луцького району собака впала в бочку з водою та не може самостійно вибратися.
На місце події направлено черговий підрозділ Аварійно-рятувальної частини з міста Луцьк. Рятувальники, які прибули до місця виклику за допомогою собаколовки дістали чотирилапого з води.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
Сьогодні, 24 серпня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Великий Омельяник Луцького району собака впала в бочку з водою та не може самостійно вибратися.
На місце події направлено черговий підрозділ Аварійно-рятувальної частини з міста Луцьк. Рятувальники, які прибули до місця виклику за допомогою собаколовки дістали чотирилапого з води.
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