На Волині врятували собаку, який упав у бочку з водою

На Волині врятували собаку, який упав у бочку з водою
Волинські рятувальники визволили собаку, який впав в бочку з водою.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Сьогодні, 24 серпня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Великий Омельяник Луцького району собака впала в бочку з водою та не може самостійно вибратися.

На місце події направлено черговий підрозділ Аварійно-рятувальної частини з міста Луцьк. Рятувальники, які прибули до місця виклику за допомогою собаколовки дістали чотирилапого з води.
На Волині врятували собаку, який упав у бочку з водою

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Теги: Волинь, рятувальники, собака
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Сьогодні, 22:18
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