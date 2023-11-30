На Волині врятували собаку, який упав у бочку з водою

Волинські рятувальники визволили собаку, який впав в бочку з водою.Про це повідомили у ДСНС Волині.Сьогодні, 24 серпня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Великий Омельяник Луцького району собака впала в бочку з водою та не може самостійно вибратися.На місце події направлено черговий підрозділ Аварійно-рятувальної частини з міста Луцьк. Рятувальники, які прибули до місця виклику за допомогою собаколовки дістали чотирилапого з води.