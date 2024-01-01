Україна робить все, щоб кожного тижня відбувалися обміни полоненими - Лубінець

Дмитро Лубінець висловив сподівання на те, що обміни військовополонених між Україною та росією стануть періодичними. За його словами, Київ «робить все», щоб це відбувалося кожного тижня.



Про це він заявив у етері телемаратону «Єдині новини», пише



«З моменту початку Курської операції зʼявились додаткові підстави для стриманого оптимізму. Знову ж таки, ніколи не можна забувати, що росіяни продовжують проти нас воювати і, зокрема, гібридно. І в будь-який момент вони можуть зупинити будь-які, у тому числі обмінні, процеси», — наголосив омбудсмен.



Він сказав, що станом на 24 серпня — є результат, вочевидь, маючи на увазі проведений обмін. Водночас Лубінець наголосив, що навіть сьогодні продовжувалася комунікація щодо наступних обмінів.



За словами уповноваженого, наразі канал спілкування між Лубінцем і російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою став більш періодичним, систематичнішим і вдається отримувати більше інформації від російської сторони.



«Чи це може свідчити, що ми вийдемо на якесь там періодичне проведення обмінних процесів — не знаю станом на сьогодні, але українська сторона робить все задля того, щоб кожного тижня відбувалися обміни», — додав посадовець.



Як зазначив Лубінець, один з ключових факторів, який прямо впливає на обміни, — кількість російських військовополонених, які станом на зараз є в України.



Так, він висловив сподівання, що обміни будуть періодичними. Лубінець додав: «Від нашої сторони постійно лунають нові пропозиції».



Водночас щодо обміну «всіх на всіх» омбудсмен не думає, що у «найближчому майбутньому» вийде організувати його, а втім, посадовець вірить, що таке може статися.



Він вкотре наголосив, що перший пріоритет під час обмінів — важкопоранені. Але для цього росія має створити змішані медкомісії, Україна зробила це ще торік. Другий пріоритет — це жінки. Нині полонена 461 українська захисниця.

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