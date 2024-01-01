«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олександр Макітра

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олександр Макітра
Сьогодні, 25 серпня, Горохівщина прощатиметься з Героєм Олександром Макітрою.

Про це повідомили у Горохівській міській раді.

"Зустріч загиблого Героя Олександра МАКІТРИ відбудеться 25 серпня (неділя) о 12.00 год. біля Символічного Хреста «Борцям за волю та незалежність України» в м. Горохів.

Чин похорону та прощання відбудеться в храмі села Скобелка та на місцевому кладовищі.

Відповідно до розпорядження міського голови 24-25 серпня в громаді оголошено дні жалоби", - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За минулу добу знищили 1190 окупантів та понад 170 одиниць військової техніки
Сьогодні, 09:00
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олександр Макітра
Сьогодні, 08:27
У неділю графіки відключень не застосовуватимуть
Сьогодні, 06:34
Україна робить все, щоб кожного тижня відбувалися обміни полоненими - Лубінець
Сьогодні, 04:01
Операція в Курській області запобігла спробам окупувати Суми, - Зеленський
Сьогодні, 01:37
Схожі новини
«Там працюють сталеві люди!»: рятувальник з Волині про своє відрядження на Донеччину «Там працюють сталеві люди!»: рятувальник з Волині про своє відрядження на Донеччину
24 серпень, 21:24
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Мартинюком Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Мартинюком
24 серпень, 13:12
Став лицарем Небесного війська у 19: на Волині в останню дорогу провели Героя Валентина Антонюка Став лицарем Небесного війська у 19: на Волині в останню дорогу провели Героя Валентина Антонюка
24 серпень, 12:07
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
22 серпень, 16:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За минулу добу знищили 1190 окупантів та понад 170 одиниць військової техніки
Сьогодні, 09:00
 0
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олександр Макітра
Сьогодні, 08:27
 0
У неділю графіки відключень не застосовуватимуть
Сьогодні, 06:34
 0
Україна робить все, щоб кожного тижня відбувалися обміни полоненими - Лубінець
Сьогодні, 04:01
 0
Операція в Курській області запобігла спробам окупувати Суми, - Зеленський
Сьогодні, 01:37
 0
Медіа
відео
1/8