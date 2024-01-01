«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олександр Макітра
Сьогодні, 08:27
Сьогодні, 25 серпня, Горохівщина прощатиметься з Героєм Олександром Макітрою.
Про це повідомили у Горохівській міській раді.
"Зустріч загиблого Героя Олександра МАКІТРИ відбудеться 25 серпня (неділя) о 12.00 год. біля Символічного Хреста «Борцям за волю та незалежність України» в м. Горохів.
Чин похорону та прощання відбудеться в храмі села Скобелка та на місцевому кладовищі.
Відповідно до розпорядження міського голови 24-25 серпня в громаді оголошено дні жалоби", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у Горохівській міській раді.
"Зустріч загиблого Героя Олександра МАКІТРИ відбудеться 25 серпня (неділя) о 12.00 год. біля Символічного Хреста «Борцям за волю та незалежність України» в м. Горохів.
Чин похорону та прощання відбудеться в храмі села Скобелка та на місцевому кладовищі.
Відповідно до розпорядження міського голови 24-25 серпня в громаді оголошено дні жалоби", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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