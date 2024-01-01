«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олександр Макітра

Олександром Макітрою.



Про це



"Зустріч загиблого Героя Олександра МАКІТРИ відбудеться 25 серпня (неділя) о 12.00 год. біля Символічного Хреста «Борцям за волю та незалежність України» в м. Горохів.



Чин похорону та прощання відбудеться в храмі села Скобелка та на місцевому кладовищі.



Відповідно до розпорядження міського голови 24-25 серпня в громаді оголошено дні жалоби", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 25 серпня, Горохівщина прощатиметься з ГероємПро це повідомили у Горохівській міській раді."Зустріч загиблого Героя Олександра МАКІТРИ відбудеться 25 серпня (неділя) о 12.00 год. біля Символічного Хреста «Борцям за волю та незалежність України» в м. Горохів.Чин похорону та прощання відбудеться в храмі села Скобелка та на місцевому кладовищі.Відповідно до розпорядження міського голови 24-25 серпня в громаді оголошено дні жалоби", - йдеться в повідомленні.

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