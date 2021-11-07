У Франції затримали засновника Telegram Павла Дурова

У Франції затримали засновника Telegram Павла Дурова
Засновника і гендиректора Telegram Павла Дурова затримали у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на французькі видання TF1, le figaro.

Повідомляється, що Дурова затримали близько 20:00 в суботу ввечері (21:00 за київським часом – ред.), коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже. 39-річного росіянина із французьким паспортом супроводжували його охоронець і жінка.

Дуров був зареєстрований у картотеці розшукуваних осіб і прибув з Азербайджану. Франція раніше видала ордер на його розшук.

Слідчі вважають, що відсутність у Дурова співпраці з правоохоронними органами, а також інструменти, які пропонує Telegram, роблять його співучасником наркоторгівлі, педофільських злочинів і шахрайства, йдеться в публікації.

У Франції звинувачують Дурова в тому, що він не вжив заходів проти злочинного використання Telegram обміну повідомленнями своїми підписниками, не здійснював модерацію сервісу і не співпрацював зі слідством.

"Досить безкарності Telegram", – сказав один зі слідчих, який був здивований тим, що мільярдер, знаючи, що його розшукують у Франції, все одно вирішив приїхати до Парижа. "Можливо, через почуття безкарності", – припустило одне з джерел, близьких до справи.

Зазначається, що у неділю він має постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів.

Його досудове ув'язнення після пред'явлення звинувачення фактично не викликає жодних сумнівів, йдеться в публікації.

Передісторія:

Запущений у 2013 році Павлом Дуровим і його братом Миколою сервіс, в якому повідомлення шифруються від початку до кінця, а головний офіс знаходиться в Дубаї, позиціонує себе всупереч американським платформам, які критикують за комерційну експлуатацію персональних даних. Telegram пообіцяв ніколи не розкривати жодної інформації про своїх користувачів.

В одному зі своїх інтерв'ю в квітні минулого року в Дубаї Дуров розповів, як у нього виникла ідея запустити сервіс зашифрованих повідомлень після того, як він зазнав сильного тиску з боку російської влади під час заснування соцмережі "ВКонтакте", яку він створив, перш ніж продати її і покинути Росію в 2014 році.

Telegram іноді звинувачують у збільшенні вірусного потенціалу неправдивої інформації та поширенні ненависницького, неонацистського, педофільського, конспірологічного або терористичного контенту.

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Теги: затримання, телеграм, Дуров
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