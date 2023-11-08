Деякі сім'ї в Україні можуть отримати допомогу на дитину





Про це повідомляє



Право на виплати на утримання дитини мають:



одинокі матері, які не перебувають у шлюбі;

одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька чи матір. Або запис про батька (матір) проведено за вказівкою матері (батька, усиновлювача дитини);

одинокі матері чи батьки (у разі смерті одного з батьків), що не перебувають у шлюбі.

Розмір виплат у 2024 році становить:



для дитини віком до 6 років - 2563 гривні;

для дитини віком від 6 до 18 років - 3196 гривень;

для дитини віком від 18 до 23 років - 3028 гривень.

Подати заяву на оформлення виплат можна онлайн. Для цього на порталі "Дія" необхідно знайти розділ "Допомога на дитину одинокій матері або батьку". На сторінці "Послуги" потрібно натиснути "Подати заяву" та пройти авторизацію. Потрібно вказати підставу для отримання виплат та необхідні дані. Крім того, необхідно прикріпити скановані копії довідки закладу освіти, а потім підписати "Дія.Підписом".



Подати заяву на отримання послуги можна і офлайн, звернувшись до місцевого органу соціального захисту населення або інших уповноважених осіб.



Нагадаємо, раніше ми розповідали, які перші документи потрібно оформити дитині та як зробити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Деякі сім'ї в Україні можуть отримати грошову допомогу на дитину у розмірі 3 тисяч гривень. Йдеться про одиноких батьків.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.Право на виплати на утримання дитини мають:одинокі матері, які не перебувають у шлюбі;одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька чи матір. Або запис про батька (матір) проведено за вказівкою матері (батька, усиновлювача дитини);одинокі матері чи батьки (у разі смерті одного з батьків), що не перебувають у шлюбі.Розмір виплат у 2024 році становить:для дитини віком до 6 років - 2563 гривні;для дитини віком від 6 до 18 років - 3196 гривень;для дитини віком від 18 до 23 років - 3028 гривень.Подати заяву на оформлення виплат можна онлайн. Для цього на порталі "Дія" необхідно знайти розділ "Допомога на дитину одинокій матері або батьку". На сторінці "Послуги" потрібно натиснути "Подати заяву" та пройти авторизацію. Потрібно вказати підставу для отримання виплат та необхідні дані. Крім того, необхідно прикріпити скановані копії довідки закладу освіти, а потім підписати "Дія.Підписом".Подати заяву на отримання послуги можна і офлайн, звернувшись до місцевого органу соціального захисту населення або інших уповноважених осіб.Нагадаємо, раніше ми розповідали, які перші документи потрібно оформити дитині та як зробити.

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