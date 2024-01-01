Важливість потужності та лез у виборі машинки для стрижки

Важливість потужності та лез у виборі машинки для стрижки
Якою має бути професійна машинка для стрижки? Основні вимоги до неї – тривалий час роботи, надійність, невелика вага та можливість робити різні зачіски одним інструментом. Саме тому одними з головних критеріїв під час вибору стають потужність, матеріал лез. Гарний асортимент професійних машинок для перукарів представлений на цій сторінці https://www.babylisspro.com.ua/ua/mashinki-dlya-strizhki/, а у статті зосередимо увагу на основних характеристиках інструменту.

Двигун та потужність


Всього існує дві великі групи машинок для стрижки залежно від типу мотора:

  1. Вібраційні. Вони легкі, порівняно дешеві, проте занадто шумні і не можуть працювати тривалий час без перерви. Виробники рекомендують використовувати їх максимум пів години, потім необхідне охолодження. До того ж леза в них, як правило, не знімаються. Такі моделі відрізняються низькою потужністю, а тому підходять лише для домашнього застосування. З ними також можна вчитися перукарям-початківцям, але для професійного використання краще обрати іншу модель.

  2. Роторні. У таких машинках потужний двигун, у якому передбачений захист від перегріву, завдяки чому ними можна користуватися протягом тривалого часу без перерви. Інструменти працюють порівняно тихо, у них низький рівень вібрації, леза можна знімати. Ці моделі належать до класу професійних, вони підходять для роботи з будь-яким типом волосся. Серед недоліків – більша вага у порівнянні з вібраційними та вища ціна.


Що стосується потужності, орієнтуйтеся на наступні значення:

  • до 10 Вт – машинка підходить для тонкого волосся (можна стригти дітей або людей похилого віку), проте для бороди, де волосся більш жорстке, знадобиться інший інструмент;

  • 10-15 Вт – модель для волосся середньої товщини та густоти;

  • 15-20 Вт – машинка гарно себе поводить навіть на жорсткому волоссі;

  • від 20 Вт – універсальна потужність, якої вистачить для роботи з будь-яким типом волосся.

    • Зазвичай вібраційні машинки, розраховані на побутове застосування, мають потужність до 15 Вт, а професійні роторні – 20-45 Вт, тому вибір очевидний.

    Якими мають бути леза


    У машинках для стрижки леза можуть бути виготовлені з різних матеріалів:

  • кераміка – порівняно дешевий, проте недовговічний варіант, оскільки вона не витримує значних механічних навантажень, такі леза можуть розколотися навіть при звичайному падінні;

  • титан – такі леза довговічні та міцні, вони універсальні, бо підходять для будь-якого волосся незалежно від типу, товщини та жорсткості;

  • поєднання попередніх двох типів – такий тандем виходить міцним та надійним, проте дорогим;

  • нержавіюча сталь – найкращий варіант, оскільки порівняно недорогий, проте міцний, довговічний та безпечний, додатково може бути напилення – алмазне, з котрим можна обробляти сухе чи мокре волосся, або титанове – попереджає алергію чи роздратування шкіри.

    • Ще однією важливою характеристикою лез є їхня ширина. Це залежить від місця стрижки. Якщо машинка необхідна для формування зачісок на голові, оптимальним вибором стане стандартна модель, де ширина лез дорівнює 3,5-4,5 см. Це дозволить зробити стрижку швидко та охайно. Якщо інструмент обирає майстер у барбершопі і збирається обробляти брови, скроні, стригти волосся у вухах тощо, варто обрати насадки, розроблені спеціально для таких цілей.

    Зверніть увагу також на швидкість лез. Чим вона вища, тим швидше можна зробити стрижку і тим більше клієнтів обслужити за робочий день. Ця характеристика прямо залежить від потужності. Проте моделі з високою швидкістю підходять професіоналам, а для новачків на період навчання краще обрати менш потужну і швидку машинку.


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    Теги: машинки для стрижки, реклама
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