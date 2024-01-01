Діагностика захворювань печінки: аналіз ГГТ





ГГТ має ключове значення у процесі метаболізму амінокислот та транспорті речовин у печінці. Саме біохімічний





Функції ферменту

ГГТ як каталізатор біохімічних реакцій міститься в клітинах печінки та виходить в кровотік тільки при руйнуванні таких клітин. Це нормальний процес оновлення, тому в крові може знаходитись визначена кількість ферменту. Активність ГГТ значно підвищується при патологічній загибелі великого числа клітин.



Серед причин підвищення рівня ферментної речовини у крові такі:



захворювання органів гепатобіліарної системи;

непрохідність жовчовивідних шляхів;

камені в протоках;

пухлини жовчного;

злоякісні ураження сусідніх органів, що спричиняють механічне стиснення жовчних протоків;

цироз печінки;

гепатит — хронічний, що спричинений алкоголем, або загострені стадії хвороби;

алкоголізм.

Знижений рівень ГГТ говорить про те, що може бути порушена функція щитоподібної залози. Також це вказує на можливість діагностування таких патологій як панкреатит, злоякісні ураження молочної залози, простати, легенів з метастазами у печінці. При серцевих патологіях – інфаркті міокарда, серцевій недостатності, при цукровому діабеті – рівень ферменту теж може бути пониженим.



Показання до здачі аналізу

Коли лікар призначає біохімічний аналіз:



ознаки жовтяниці — нудота, блювання, сильний свербіж шкіри, потемніння кольору сечі та втрата забарвлення калу;

для виключення чи підтвердження діагнозу злоякісних пухлин печінки, простати, підшлункової залози;

контроль при медикаментозній терапії лікування токсичного ураження печінки, гепатиту.

Дослідження необхідне для оцінювання стану печінки та жовчних шляхів, але на об’єктивність результатів впливає наявність супутніх захворювань. За виявлення змін рівня ферменту потрібно провести додаткові обстеження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Визначити стан органів гепатобіліарної системи допоможе проведення тесту ГГТ. Біохімічний аналіз рівня гамма-глутамілтранспептидази дозволяє точно діагностувати захворювання печінки та жовчовивідних шляхів і призначити ефективну терапію. Фермент гамма-глутамілтранспептидази у визначеній концентрації присутній також у тканинах підшлункової залози, нирок, селезінки, простати.ГГТ має ключове значення у процесі метаболізму амінокислот та транспорті речовин у печінці. Саме біохімічний аналіз ГГТ є ефективним способом своєчасної діагностики холестазу. В лабораторії CSD LAB дослідження біологічного матеріалу — сироватки крові, проводять методом кінетичного колориметричного визначення. Це надає точні результати, що є вирішальним для встановлення точного діагнозу.ГГТ як каталізатор біохімічних реакцій міститься в клітинах печінки та виходить в кровотік тільки при руйнуванні таких клітин. Це нормальний процес оновлення, тому в крові може знаходитись визначена кількість ферменту. Активність ГГТ значно підвищується при патологічній загибелі великого числа клітин.Серед причин підвищення рівня ферментної речовини у крові такі:Знижений рівень ГГТ говорить про те, що може бути порушена функція щитоподібної залози. Також це вказує на можливість діагностування таких патологій як панкреатит, злоякісні ураження молочної залози, простати, легенів з метастазами у печінці. При серцевих патологіях – інфаркті міокарда, серцевій недостатності, при цукровому діабеті – рівень ферменту теж може бути пониженим.Коли лікар призначає біохімічний аналіз:Дослідження необхідне для оцінювання стану печінки та жовчних шляхів, але на об’єктивність результатів впливає наявність супутніх захворювань. За виявлення змін рівня ферменту потрібно провести додаткові обстеження.

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