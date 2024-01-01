Блогер РПЦ, таксист та шкільна вчителька з Києва чекали на захоплення столиці та вихваляли путіна, - СБУ





Про це



Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох проросійських агітаторів, які виправдовували збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів.



Усі троє фігурантів - мешканці Києва. Так, затримано вчительку однієї зі столичних шкіл, яка виявилася ідейною прихильницею кремлівського режиму.



Після проведення уроків з біології освітянка записувала провокативні відеоролики та брала участь у прямих ефірах тіктоків, де поширювала фейки московської пропаганди.



Зокрема, вона називала війну рф проти України «внутрішнім громадянським конфліктом», а також виправдовувала злочини рф, у тому числі ракетно-дронові удари по цивільній інфраструктурі.



Ще одним затриманим у Києві виявився водій місцевого таксі, який чекав на захоплення столиці України та вихваляв путіна.



Про це він регулярно розповідав своїм пасажирам під час поїздок, а також знайомим, з якими листувався у месенджері.



Також заочну підозру отримав колишній клірик УПЦ (МП), який напередодні повномасштабної війни втік з Києва до москви і звідти публічно закликає до підтримки окупантів.



Мова йде про блогера-колаборанта Сергія Комарова, який активно «розганяє» наративи кремля щодо збройної агресії рф проти України.

Для масового поширення ворожої пропаганди зловмисник використовує медіа-ресурси РПЦ із загальною аудиторією понад 20 млн користувачів.



Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності трьох фігурантів.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).



Злочинні дії Сергія Комарова додатково кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:



▪ ст. 436 (пропаганда війни);



▪ ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).



Оскільки фігурант переховується в росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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