Блогер РПЦ, таксист та шкільна вчителька з Києва чекали на захоплення столиці та вихваляли путіна, - СБУ

Блогер РПЦ, таксист та шкільна вчителька з Києва чекали на захоплення столиці та вихваляли путіна, - СБУ
СБУ повідомила про підозру ще 3-м проросійським агітаторам, серед яких блогер РПЦ та шкільна вчителька з Києва.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох проросійських агітаторів, які виправдовували збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів.

Усі троє фігурантів - мешканці Києва. Так, затримано вчительку однієї зі столичних шкіл, яка виявилася ідейною прихильницею кремлівського режиму.

Після проведення уроків з біології освітянка записувала провокативні відеоролики та брала участь у прямих ефірах тіктоків, де поширювала фейки московської пропаганди.

Зокрема, вона називала війну рф проти України «внутрішнім громадянським конфліктом», а також виправдовувала злочини рф, у тому числі ракетно-дронові удари по цивільній інфраструктурі.

Ще одним затриманим у Києві виявився водій місцевого таксі, який чекав на захоплення столиці України та вихваляв путіна.

Про це він регулярно розповідав своїм пасажирам під час поїздок, а також знайомим, з якими листувався у месенджері.

Також заочну підозру отримав колишній клірик УПЦ (МП), який напередодні повномасштабної війни втік з Києва до москви і звідти публічно закликає до підтримки окупантів.

Мова йде про блогера-колаборанта Сергія Комарова, який активно «розганяє» наративи кремля щодо збройної агресії рф проти України.
Для масового поширення ворожої пропаганди зловмисник використовує медіа-ресурси РПЦ із загальною аудиторією понад 20 млн користувачів.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності трьох фігурантів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Злочинні дії Сергія Комарова додатково кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ст. 436 (пропаганда війни);

▪ ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Оскільки фігурант переховується в росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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Теги: Росія, Україна, війна
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