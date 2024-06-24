Шахрай з Одещини видурив гроші у двох луцьких пенсіонерів

«Гастролера», який видурив гроші в луцьких пенсіонерів, затримали.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.39-річний мешканець Одещини надурив не лише пенсіонерку, а й лучанина літнього віку.Нагадаємо, близько 15 години надійшло повідомлення, що до лучанки, 1939 року народження, зателефонували невідомі та повідомили, що дочка потрапила в ДТП, потрібна значна сума коштів. Схвильована жінка віддала незнайомому молодику, який тут же опинився біля її квартири, все, що мала. За деякий час отямилась і подзвонила дочці, з якою, звісно, все було гаразд. Родичка й сповістила про інцидент на 102.Поліцейські управління карного розшуку та Луцького РУП розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити причетного. Посприяли камери спостереження, які є в обласному центрі. Окрім цього, потрібно було опитати десятки людей, свідків, очевидців, які могли щось бачити чи чути, опрацювати чимало іншої інформації, у тому числі, завдяки можливостям відділу кримінального аналізу та оперативних служб ГУНП. Допомогли колеги з карного розшуку та криманалізу поліції Рівненщини та Чернігівщини, рівненські патрульні. Саме завдяки цьому спритнику не вдалось далеко втекти. На шляху до Києва, звідки він мав намір їхати на Одещину, його затримали буквально за кілька годин.Фігурант уже раніше мав проблеми з законом за аналогічні шахрайства. До того ж, кілька місяців тому на нього складали матеріали за ухилення від мобілізації.За фактом шахрайства відомості внесені до ЄРДР за ст. 190 Кримінального Кодексу.Під час слідчих дій з’ясувалось, що жертвою його шахрайства став ще й пенсіонер. Під приводом потреби грошей нібито на лікування його родички лучанин віддав спритнику 400 доларів, понад 2 тисячі гривень та золоті вироби.Нині фігурант затриманий. За процесуального керівництва прокуратури, йому оголосять підозру за шахрайство.