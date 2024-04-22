Скільки заробив за минулий рік голова Копачівської громади: декларація

Олександр Совтис подав щорічну декларацію про доходи за 2024 рік.



Згідно з документом, його заробітна плата за рік склала 333 589 гривень, отримана в Копачівській сільській раді. Про це повідомляє



Дружина посадовця Оксана Совтис також має офіційний дохід. Вона заробила 262 286 гривень у банку «Південний».



Крім того, у 2024 році Олександр Совтис отримав 17 957 гривень страхових виплат від «Страхової групи «ТАС».



У власності Олександра Совтиса перебуває:



земельна ділянка (0,15 га) у селі Копачівка, придбана у 2003 році;

житловий будинок (102,8 м²) у тому ж селі, набуте право у 2003 році.

Ще одна земельна ділянка (0.33 га) у селі Підліски – у власності дружини Оксани Совтис. Земельна ділянка (0,2 га) у селі Олександрівка також належить дружині.



Сільський голова володіє автомобілем Citroën Nemo, 2008 року випуску, який був придбаний у 2013 році за 22 430 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сільський голова Копачівської громадиподав щорічну декларацію про доходи за 2024 рік.Згідно з документом, його заробітна плата за рік склала 333 589 гривень, отримана в Копачівській сільській раді. Про це повідомляє Район.Рожище Дружина посадовцятакож має офіційний дохід. Вона заробила 262 286 гривень у банку «Південний».Крім того, у 2024 році Олександр Совтис отримав 17 957 гривень страхових виплат від «Страхової групи «ТАС».У власності Олександра Совтиса перебуває:земельна ділянка (0,15 га) у селі Копачівка, придбана у 2003 році;житловий будинок (102,8 м²) у тому ж селі, набуте право у 2003 році.Ще одна земельна ділянка (0.33 га) у селі Підліски – у власності дружини Оксани Совтис. Земельна ділянка (0,2 га) у селі Олександрівка також належить дружині.Сільський голова володіє автомобілем Citroën Nemo, 2008 року випуску, який був придбаний у 2013 році за 22 430 гривень.

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