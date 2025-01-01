Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 19 березня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 2-4° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 2-4° тепла.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла.

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