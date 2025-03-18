Путін хоче, щоб США зупинили всі поставки зброї Україні для «перемир’я», – Bloomberg

володимир путін вимагає зупинити всі поставки західної зброї Україні для на укладання угоди про припинення вогню.



Про це пише



За даними співрозмовників агентства у Москві, під час візиту до столиці РФ спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа цю умову путін назвав обов'язковою для підписання угоди про припинення вогню.



Джерела Bloomberg додали, що Росія хоче припинити всі поставки зброї в Україну, але її мінімальна мета полягає в тому, щоб зупинити допомогу США.



Російські співрозмовники агентства також наполягають, що призупинення постачань зброї, якого домагається путін, буде тимчасовим. Постачання зброї нібито поновлять після укладення мирної угоди, в якій Україна має погодитися на обмеження свого військового потенціалу.



Водночас неназваний європейський посадовець назвав малоймовірним те, що Європа погодиться на вимогу Росії заблокувати постачання зброї в Україну її союзниками під час будь-якого "перемир'я".



Він наголосив, що це може призвести до ситуації, коли Росія зможе переозброїтися під час припинення бойових дій, тоді як Україна такої можливості не матиме.



Раніше агентство писало, що нібито путін загалом підтримує пропозицію США про "перемир’я", але наполягає на тому, що необхідно виконати низку умов, перш ніж Росія погодиться.



18 березня президент США Дональд Трамп планує поспілкуватися із главою РФ володимиром путіним і обговорити припинення війни в Україні.



У Білому домі стверджують, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.



Перед тим спецпосланник Трампа Стів Віткофф був у Росії та мав зустріч із путіним, де обговорював пропозицію США про 30-денне припинення вогню. У Кремлі заявили, що через Віткоффа були передані "додаткові сигнали" Трампу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава рфвимагає зупинити всі поставки західної зброї Україні для на укладання угоди про припинення вогню.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.За даними співрозмовників агентства у Москві, під час візиту до столиці РФ спецпосланця Трампацю умову путін назвав обов'язковою для підписання угоди про припинення вогню.Джерела Bloomberg додали, що Росія хоче припинити всі поставки зброї в Україну, але її мінімальна мета полягає в тому, щоб зупинити допомогу США.Російські співрозмовники агентства також наполягають, що призупинення постачань зброї, якого домагається путін, буде тимчасовим. Постачання зброї нібито поновлять після укладення мирної угоди, в якій Україна має погодитися на обмеження свого військового потенціалу.Водночас неназваний європейський посадовець назвав малоймовірним те, що Європа погодиться на вимогу Росії заблокувати постачання зброї в Україну її союзниками під час будь-якого "перемир'я".Він наголосив, що це може призвести до ситуації, коли Росія зможе переозброїтися під час припинення бойових дій, тоді як Україна такої можливості не матиме.Раніше агентство писало, що нібито путін загалом підтримує пропозицію США про "перемир’я", але наполягає на тому, що необхідно виконати низку умов, перш ніж Росія погодиться.18 березня президент СШАпланує поспілкуватися із главою РФ володимиром путіним і обговорити припинення війни в Україні.У Білому домі стверджують, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.Перед тим спецпосланник Трампа Стів Віткофф був у Росії та мав зустріч із путіним, де обговорював пропозицію США про 30-денне припинення вогню. У Кремлі заявили, що через Віткоффа були передані "додаткові сигнали" Трампу.

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