У Луцьку біля «Риббази» встановлять зупинку з сонячними панелями





Тендер на капітальний ремонт зупинки розмістили на сайті Prozorro, пише



Тут планують змонтувати новий павільйон, встановити інформаційне табло, сонячні панелі, обладнання для підзарядки ґаджетів. Також мають облаштувати територію: постелити бруківку, встановити бордюри, сміттєві урни.



Загальна вартість таких робіт — 888,5 тис. грн.



Відповідно до договору, розпочати роботи планують у березні, а закінчити — до 31 грудня 2025 року.



Виконуватиме їх підприємство «Орбіта-Рожище», яке виграло тендер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Капітальний ремонт зупинки «Риббаза», що на вул. Конякіна, 25-Б, запланували цьогоріч.Тендер на капітальний ремонт зупинки розмістили на сайті Prozorro, пише "misto.media" Тут планують змонтувати новий павільйон, встановити інформаційне табло, сонячні панелі, обладнання для підзарядки ґаджетів. Також мають облаштувати територію: постелити бруківку, встановити бордюри, сміттєві урни.Загальна вартість таких робіт — 888,5 тис. грн.Відповідно до договору, розпочати роботи планують у березні, а закінчити — до 31 грудня 2025 року.Виконуватиме їх підприємство «Орбіта-Рожище», яке виграло тендер.

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