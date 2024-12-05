У Луцьку біля «Риббази» встановлять зупинку з сонячними панелями

У Луцьку біля «Риббази» встановлять зупинку з сонячними панелями
Капітальний ремонт зупинки «Риббаза», що на вул. Конякіна, 25-Б, запланували цьогоріч.

Тендер на капітальний ремонт зупинки розмістили на сайті Prozorro, пише "misto.media".

Тут планують змонтувати новий павільйон, встановити інформаційне табло, сонячні панелі, обладнання для підзарядки ґаджетів. Також мають облаштувати територію: постелити бруківку, встановити бордюри, сміттєві урни.

Загальна вартість таких робіт — 888,5 тис. грн.

Відповідно до договору, розпочати роботи планують у березні, а закінчити — до 31 грудня 2025 року.

Виконуватиме їх підприємство «Орбіта-Рожище», яке виграло тендер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, зупинка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку біля «Риббази» встановлять зупинку з сонячними панелями
Сьогодні, 15:40
У Луцьку попрощалися з Героєм Арсеном Цехошем
Сьогодні, 15:09
Росія дронами знищила нафтопереробний завод України
Сьогодні, 14:47
Ми, як дерева, вростаємо корінням у рідну землю: які вистави покажуть у Луцьку 19 – 23 березня
Сьогодні, 14:00
«Завжди співчувала іншим, але не уявляла і сотої частки болю від втрати дитини»: матір пілота з Луцька Олексія Меся
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
У Луцьку біля готелю «Лучеськ» за 800 тисяч встановлять розумну зупинку У Луцьку біля готелю «Лучеськ» за 800 тисяч встановлять розумну зупинку
05 грудень, 2024, 07:12
У Луцьку на зупинці 38-річний зловмисник пограбував чоловіка У Луцьку на зупинці 38-річний зловмисник пограбував чоловіка
09 лютий, 2024, 15:50
У Луцьку авто в'їхало у зупинку навпроти «Гостинця» У Луцьку авто в'їхало у зупинку навпроти «Гостинця»
18 листопад, 2023, 09:01
На Соборності у Луцьку перенесли зупинку На Соборності у Луцьку перенесли зупинку
18 жовтень, 2022, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку біля «Риббази» встановлять зупинку з сонячними панелями
Сьогодні, 15:40
 0
У Луцьку попрощалися з Героєм Арсеном Цехошем
Сьогодні, 15:09
 0
Росія дронами знищила нафтопереробний завод України
Сьогодні, 14:47
 0
Ми, як дерева, вростаємо корінням у рідну землю: які вистави покажуть у Луцьку 19 – 23 березня
Сьогодні, 14:00
 0
«Завжди співчувала іншим, але не уявляла і сотої частки болю від втрати дитини»: матір пілота з Луцька Олексія Меся
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8