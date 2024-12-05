У Луцьку біля «Риббази» встановлять зупинку з сонячними панелями
Сьогодні, 15:40
Капітальний ремонт зупинки «Риббаза», що на вул. Конякіна, 25-Б, запланували цьогоріч.
Тендер на капітальний ремонт зупинки розмістили на сайті Prozorro, пише "misto.media".
Тут планують змонтувати новий павільйон, встановити інформаційне табло, сонячні панелі, обладнання для підзарядки ґаджетів. Також мають облаштувати територію: постелити бруківку, встановити бордюри, сміттєві урни.
Загальна вартість таких робіт — 888,5 тис. грн.
Відповідно до договору, розпочати роботи планують у березні, а закінчити — до 31 грудня 2025 року.
Виконуватиме їх підприємство «Орбіта-Рожище», яке виграло тендер.
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Тендер на капітальний ремонт зупинки розмістили на сайті Prozorro, пише "misto.media".
Тут планують змонтувати новий павільйон, встановити інформаційне табло, сонячні панелі, обладнання для підзарядки ґаджетів. Також мають облаштувати територію: постелити бруківку, встановити бордюри, сміттєві урни.
Загальна вартість таких робіт — 888,5 тис. грн.
Відповідно до договору, розпочати роботи планують у березні, а закінчити — до 31 грудня 2025 року.
Виконуватиме їх підприємство «Орбіта-Рожище», яке виграло тендер.
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