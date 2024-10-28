На Волині водій авто збив 10-річного школяра, який перебігав дорогу

На Волині водій авто збив 10-річного школяра, який перебігав дорогу
Слідчі з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждав неповнолітній, на Камінь-Каширщині.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія сталася учора, 17 березня, близько 12 години.

Водій автомобіля Renault допустив наїзд на 10-річного школяра, який перебігав проїжджу частину дороги. Внаслідок цього – хлопчик отримав тілесні ушкодження, він госпіталізований до медзакладу.

Водій, 41-річний житель села Березичі, за кермом був тверезий.
На Волині водій авто збив 10-річного школяра, який перебігав дорогу

На місці працювали слідчі поліції. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило травмування) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування буде з’ясовано усі обставини аварії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, неповнолітній
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захищаючи Україну, поліг Герой з Луцька Едуард Ковальчук
Сьогодні, 12:30
На Донеччині на одній з ділянок фронту ухвалили рішення про відведення військ, - Наєв
Сьогодні, 12:01
На Волині водій авто збив 10-річного школяра, який перебігав дорогу
Сьогодні, 11:50
У Луцькій громаді висадять близько 1000 дерев
Сьогодні, 11:40
У смітнику – 20 кг ікри, в багажнику – сотні блоків рідини для сигарет: таку знахідку в «Устилузі» виявили у водія автобуса
Сьогодні, 11:04
Схожі новини
На Волині у ДТП постраждав неповнолітній На Волині у ДТП постраждав неповнолітній
28 жовтень, 2024, 14:43
15-річний волинянин скоїв аварію: на батька горе-водія склали адмінпротоколи 15-річний волинянин скоїв аварію: на батька горе-водія склали адмінпротоколи
08 березень, 2024, 14:53
На Волині - подвійна ДТП: зіткнулися два автомобілі та вантажівка На Волині - подвійна ДТП: зіткнулися два автомобілі та вантажівка
17 березень, 11:43
На волинській трасі зіткнулися дві автівки. ФОТО На волинській трасі зіткнулися дві автівки. ФОТО
16 березень, 15:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захищаючи Україну, поліг Герой з Луцька Едуард Ковальчук
Сьогодні, 12:30
 0
На Донеччині на одній з ділянок фронту ухвалили рішення про відведення військ, - Наєв
Сьогодні, 12:01
 0
На Волині водій авто збив 10-річного школяра, який перебігав дорогу
Сьогодні, 11:50
 0
У Луцькій громаді висадять близько 1000 дерев
Сьогодні, 11:40
 0
У смітнику – 20 кг ікри, в багажнику – сотні блоків рідини для сигарет: таку знахідку в «Устилузі» виявили у водія автобуса
Сьогодні, 11:04
 0
Медіа
відео
1/8