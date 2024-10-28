На Волині водій авто збив 10-річного школяра, який перебігав дорогу

Слідчі з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждав неповнолітній, на Камінь-Каширщині.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія сталася учора, 17 березня, близько 12 години.Водій автомобіля Renault допустив наїзд на 10-річного школяра, який перебігав проїжджу частину дороги. Внаслідок цього – хлопчик отримав тілесні ушкодження, він госпіталізований до медзакладу.Водій, 41-річний житель села Березичі, за кермом був тверезий.На місці працювали слідчі поліції. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило травмування) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування буде з’ясовано усі обставини аварії.