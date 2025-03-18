У США розглядають можливість визнання Криму російським, – ЗМІ

Дональда Трампа розглядає можливість визнання окупованого Криму російською територією в межах потенційної угоди про припинення війни.



Про це пише Semafor з посиланням на двох високопосадовців обізнаних з цим питанням, повідомляє



За словами джерел, адміністрація Трампа розглядає різні варіанти завершення війни, один із яких – визнання Криму російським. Американська сторона також допускає можливість звернення до Організації Об’єднаних Націй із закликом ухвалити відповідне рішення.



"Трамп поки що не ухвалив офіційного рішення, а можливий крок щодо Криму є лише одним із варіантів, які розглядає його адміністрація в пошуках шляхів завершення війни", - йдеться в повідомленні.



Речник Ради національної безпеки США Браян Г’юз у коментарі Semafor наголосив, що адміністрація "не давала жодних зобов’язань і не обговорюватиме це питання через ЗМІ".



"Ще два тижні тому Україна і Росія були за багато миль один від одного щодо переговорів про припинення вогню, а зараз ми наблизилися до угоди завдяки лідерству президента Трампа. Мета залишається незмінною: зупинити вбивства та знайти мирне вирішення конфлікту", - йдеться в повідомленні.



За даними Медіамейкер, Semafor – це американський проєкт журналістів Джастіна та Бена Смітів (спільне лише прізвище), який працює з 18 жовтня 2022 року. Джастін Сміт – це ексгенеральний директор Bloomberg Media, а Бен – колишній оглядач The New York Times і головред BuzzFeed News.



Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив, що в рамках угоди про завершення війни Україна може втратити території в обмін на "майбутні гарантії безпеки, майбутній статус України".



Державний секретар США Марко Рубіо говорив, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Адміністрація президента СШАрозглядає можливість визнання окупованого Криму російською територією в межах потенційної угоди про припинення війни.Про це пише Semafor з посиланням на двох високопосадовців обізнаних з цим питанням, повідомляє Українська правда За словами джерел, адміністрація Трампа розглядає різні варіанти завершення війни, один із яких – визнання Криму російським. Американська сторона також допускає можливість звернення до Організації Об’єднаних Націй із закликом ухвалити відповідне рішення."Трамп поки що не ухвалив офіційного рішення, а можливий крок щодо Криму є лише одним із варіантів, які розглядає його адміністрація в пошуках шляхів завершення війни", - йдеться в повідомленні.Речник Ради національної безпеки США Браян Г’юз у коментарі Semafor наголосив, що адміністрація "не давала жодних зобов’язань і не обговорюватиме це питання через ЗМІ"."Ще два тижні тому Україна і Росія були за багато миль один від одного щодо переговорів про припинення вогню, а зараз ми наблизилися до угоди завдяки лідерству президента Трампа. Мета залишається незмінною: зупинити вбивства та знайти мирне вирішення конфлікту", - йдеться в повідомленні.За даними Медіамейкер, Semafor – це американський проєкт журналістівта(спільне лише прізвище), який працює з 18 жовтня 2022 року. Джастін Сміт – це ексгенеральний директор Bloomberg Media, а Бен – колишній оглядач The New York Times і головред BuzzFeed News.Радник президента США з національної безпекизаявив, що в рамках угоди про завершення війни Україна може втратити території в обмін на "майбутні гарантії безпеки, майбутній статус України".Державний секретар СШАговорив, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни.

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