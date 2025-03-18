У США розглядають можливість визнання Криму російським, – ЗМІ

У США розглядають можливість визнання Криму російським, – ЗМІ
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість визнання окупованого Криму російською територією в межах потенційної угоди про припинення війни.

Про це пише Semafor з посиланням на двох високопосадовців обізнаних з цим питанням, повідомляє Українська правда.

За словами джерел, адміністрація Трампа розглядає різні варіанти завершення війни, один із яких – визнання Криму російським. Американська сторона також допускає можливість звернення до Організації Об’єднаних Націй із закликом ухвалити відповідне рішення.

"Трамп поки що не ухвалив офіційного рішення, а можливий крок щодо Криму є лише одним із варіантів, які розглядає його адміністрація в пошуках шляхів завершення війни", - йдеться в повідомленні.

Речник Ради національної безпеки США Браян Г’юз у коментарі Semafor наголосив, що адміністрація "не давала жодних зобов’язань і не обговорюватиме це питання через ЗМІ".

"Ще два тижні тому Україна і Росія були за багато миль один від одного щодо переговорів про припинення вогню, а зараз ми наблизилися до угоди завдяки лідерству президента Трампа. Мета залишається незмінною: зупинити вбивства та знайти мирне вирішення конфлікту", - йдеться в повідомленні.

За даними Медіамейкер, Semafor – це американський проєкт журналістів Джастіна та Бена Смітів (спільне лише прізвище), який працює з 18 жовтня 2022 року. Джастін Сміт – це ексгенеральний директор Bloomberg Media, а Бен – колишній оглядач The New York Times і головред BuzzFeed News.

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив, що в рамках угоди про завершення війни Україна може втратити території в обмін на "майбутні гарантії безпеки, майбутній статус України".

Державний секретар США Марко Рубіо говорив, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни.

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Теги: Україна, росія, війна
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