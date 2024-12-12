Завищені ціни на ліки у волинських аптеках: скільки порушень виявили





Про це



З його слів, громадяни мають право звернутися до Держпродспоживслужби та її територіальних органів у разі, коли не відчули зменшення ціни на лікарські засоби або навпаки спостерігають її збільшення з 1 березня 2025 року.



Саме з цієї дати набули чинності зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року №955 "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та медичні вироби". Відтепер, держава регулює ціни на усі лікарські засоби, роздрібна ціна яких за упаковку з урахуванням податків не перевищує 50 гривень.



"Аптечний пункт, купуючи в оптовика, може робити націнку, залежно від того є препарат рецептурним або ні. Максимальна націнка на безрецептурний препарат в аптеці — 35%. На рецептурні та препарати, які належать до Національного переліку лікарських засобів, націнка може бути від 10% до 25% (залежно від ціни)", — сказав посадовець.



Гранична націнка для постачальників не може перевищувати 8% від оптово-відпускної ціни (за винятком окремих випадків). Також, розповів Сергій Дмитрук, аптекам забороняється надавати маркетингові послуги, послуги з промоції ліків, інформаційні та інші послуг, пов'язаних із продажем препаратів покупцю.



Завідувач сектору контролю за регульованими цінами управління захисту прав споживачів Волині Сергій Дмитрук розповів: фахівці моніторять ціни на ліки в аптеках Волинської області. За першими результатами перевірок у фармацевтичній галузі в Україні виявлені перевищення встановлених державою надбавок від 2% до 72%.



Згідно ч. 1 ст. 20 Закону України "Про ціни та ціноутворення" передбачаються штрафні санкції для суб'єктів господарювання за виявлені порушення. До власників аптечних мереж застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді вилучення до державного бюджету необґрунтовано отриманої виручки та штраф у 100%-му розмірі.



Це означає, зазначив Сергій Дмитрук, що суб'єкт господарювання понесе покарання у вигляді штрафу у подвійному розмірі.



"Без громадської активності люди і далі будуть платити 200 грн за препарат, який міг би коштувати реально 50-100 грн. Тобто, якщо з 1 березня людина не відчула зниження ціни на препарати, які купує, наприклад, кожного місяця і вони вартують більш як 50 гривень, то це є приводом звернутися до Держпродспоживслужби", — додав Сергій Дмитрук.



Куди і як звертатися волинянам у випадку виявлення завищених цін на ліки



У разі виявлення випадків продажу лікарських засобів за завищеними цінами волиняни можуть звернутися до Держпродспоживслужби та її територіальних органів.



Для цього необхідно вказати наступну інформацію у звернені:



назву суб’єкта господарювання, його організаційно-правову форму (ФОП, ТОВ, ПП тощо) та місце знаходження аптеки;



перелік лікарських засобів, на які ціни були завищені;



копії відповідних документів (чеки, квитанції, фотографії цінників тощо — за наявності);



підпис заявника із зазначенням дати та адреси проживання.



Також у заяві людина може вказати потребу в нерозголошенні її персональних даних. Це означає, що аптека не матиме доступу до даних скаржника.



"Закликаємо громадян бути активними, тому що в їхніх руках і в їхніх інтересах, щоб ціна на ліки була знижена. Звернення до Держпродспоживслужби має бути обґрунтоване. Бажано, щоб у заявника були підверджуючі документи. Бо перевірити всі аптеки Волинської області за скаргою однієї людини нереально", — додав Сергій Дмитрук.



Звернення приймають онлайн на вебсайті Держпродспоживслужби Волині (зразок заяви). Також можна написати на електронну пошту



Що передувало відновленню перевірок за цінами на ліки в аптечних мережах



7 лютого 2025 року українські виробники лікарських засобів підписали відкриту декларацію щодо зниження та стабілізації цін. Спершу до переліку увійшли топ-100 препаратів, ціни на які виробники знизили на 30% з 1 березня. Згодом перелік виробників, які доєдналися, збільшився, і в списку побільшало ліків, на які виробники знизили відпускні ціни на 10-30%.



Окрім того, 12 лютого 2025 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців". Воно введене в дію Указом Президента України №82/2025 і містить покроковий план зниження і стабілізації цін на ліки.



14 лютого на виконання рішення РНБО Кабмін вніс зміни до постанови №955, яка регулює граничні оптово-відпускні та граничні торговельні (роздрібні) надбавки на всі лікарські засоби, окрім тих, вартість яких становить до 50 гривень. Це означає, що уряд врегулював націнки на всі лікарські засоби, які є на українську фармацевтичному ринку.



Контроль за цінами в аптеках на ліки здійснює Держпродспоживслужба, яка відновила планові та позапланові перевірки з 1 березня 2025 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 березня, відколи в Україні відновили перевірки за цінами на лікарські засоби в аптеках, до Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області надійшло понад 30 скаргах щодо завищеної вартості препаратів у аптеках Волинської області.Про це Суспільному розповів завідувач сектору контролю за регульованими цінами управління захисту прав споживачів в області Сергій Дмитрук. По шести заявах громадян уже розпочаті перевірки.З його слів, громадяни мають право звернутися до Держпродспоживслужби та її територіальних органів у разі, коли не відчули зменшення ціни на лікарські засоби або навпаки спостерігають її збільшення з 1 березня 2025 року.Саме з цієї дати набули чинності зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року №955 "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та медичні вироби". Відтепер, держава регулює ціни на усі лікарські засоби, роздрібна ціна яких за упаковку з урахуванням податків не перевищує 50 гривень."Аптечний пункт, купуючи в оптовика, може робити націнку, залежно від того є препарат рецептурним або ні. Максимальна націнка на безрецептурний препарат в аптеці — 35%. На рецептурні та препарати, які належать до Національного переліку лікарських засобів, націнка може бути від 10% до 25% (залежно від ціни)", — сказав посадовець.Гранична націнка для постачальників не може перевищувати 8% від оптово-відпускної ціни (за винятком окремих випадків). Також, розповів Сергій Дмитрук, аптекам забороняється надавати маркетингові послуги, послуги з промоції ліків, інформаційні та інші послуг, пов'язаних із продажем препаратів покупцю.Завідувач сектору контролю за регульованими цінами управління захисту прав споживачів Волині Сергій Дмитрук розповів: фахівці моніторять ціни на ліки в аптеках Волинської області. За першими результатами перевірок у фармацевтичній галузі в Україні виявлені перевищення встановлених державою надбавок від 2% до 72%.Згідно ч. 1 ст. 20 Закону України "Про ціни та ціноутворення" передбачаються штрафні санкції для суб'єктів господарювання за виявлені порушення. До власників аптечних мереж застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді вилучення до державного бюджету необґрунтовано отриманої виручки та штраф у 100%-му розмірі.Це означає, зазначив Сергій Дмитрук, що суб'єкт господарювання понесе покарання у вигляді штрафу у подвійному розмірі."Без громадської активності люди і далі будуть платити 200 грн за препарат, який міг би коштувати реально 50-100 грн. Тобто, якщо з 1 березня людина не відчула зниження ціни на препарати, які купує, наприклад, кожного місяця і вони вартують більш як 50 гривень, то це є приводом звернутися до Держпродспоживслужби", — додав Сергій Дмитрук.У разі виявлення випадків продажу лікарських засобів за завищеними цінами волиняни можуть звернутися до Держпродспоживслужби та її територіальних органів.Для цього необхідно вказати наступну інформацію у звернені:назву суб’єкта господарювання, його організаційно-правову форму (ФОП, ТОВ, ПП тощо) та місце знаходження аптеки;перелік лікарських засобів, на які ціни були завищені;копії відповідних документів (чеки, квитанції, фотографії цінників тощо — за наявності);підпис заявника із зазначенням дати та адреси проживання.Також у заяві людина може вказати потребу в нерозголошенні її персональних даних. Це означає, що аптека не матиме доступу до даних скаржника."Закликаємо громадян бути активними, тому що в їхніх руках і в їхніх інтересах, щоб ціна на ліки була знижена. Звернення до Держпродспоживслужби має бути обґрунтоване. Бажано, щоб у заявника були підверджуючі документи. Бо перевірити всі аптеки Волинської області за скаргою однієї людини нереально", — додав Сергій Дмитрук.Звернення приймають онлайн на вебсайті Держпродспоживслужби Волині (зразок заяви). Також можна написати на електронну пошту [email protected] , надіслати лист поштою за адресою: 43027, м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 10 або подати усне звернення згідно з графіками прийому громадян. Також працює "гаряча лінія" за номерами телефонів (044)-364-77-80 або (0332) 28-06-91 (Головне управління).7 лютого 2025 року українські виробники лікарських засобів підписали відкриту декларацію щодо зниження та стабілізації цін. Спершу до переліку увійшли топ-100 препаратів, ціни на які виробники знизили на 30% з 1 березня. Згодом перелік виробників, які доєдналися, збільшився, і в списку побільшало ліків, на які виробники знизили відпускні ціни на 10-30%.Окрім того, 12 лютого 2025 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців". Воно введене в дію Указом Президента України №82/2025 і містить покроковий план зниження і стабілізації цін на ліки.14 лютого на виконання рішення РНБО Кабмін вніс зміни до постанови №955, яка регулює граничні оптово-відпускні та граничні торговельні (роздрібні) надбавки на всі лікарські засоби, окрім тих, вартість яких становить до 50 гривень. Це означає, що уряд врегулював націнки на всі лікарські засоби, які є на українську фармацевтичному ринку.Контроль за цінами в аптеках на ліки здійснює Держпродспоживслужба, яка відновила планові та позапланові перевірки з 1 березня 2025 року.

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