У Луцьку перекриють проїзд між двома вулицями в центрі міста





Згідно з розпорядженням міського голови, цього тижня проїзд з вул. Винниченка до вул. Банкової (раніше — Потапова) перекриють, щоб замінити асфальт. Про це розповів Віктор Яворський.



На вул. Винниченка вже встановили тимчасові дорожні знаки, що попереджають водіїв про дорожні роботи, напрямок руху та обмеження швидкості не більше 40 км/год.



Зі слів Віктора Яворського, станом на 17 березня, дорожні знаки поки не діють.



Міняти асфальт почнуть у вівторок, 18 березня. Закінчити роботи планують у четвер, 20 березня. Після закінчення цього ж дня відкриють проїзд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині тимчасово перекриють проїзд між двома вулицями в центрі міста.Згідно з розпорядженням міського голови, цього тижня проїзд з вул. Винниченка до вул. Банкової (раніше — Потапова) перекриють, щоб замінити асфальт. Про це розповів misto.media заступник начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктуриНа вул. Винниченка вже встановили тимчасові дорожні знаки, що попереджають водіїв про дорожні роботи, напрямок руху та обмеження швидкості не більше 40 км/год.Зі слів Віктора Яворського, станом на 17 березня, дорожні знаки поки не діють.Міняти асфальт почнуть у вівторок, 18 березня. Закінчити роботи планують у четвер, 20 березня. Після закінчення цього ж дня відкриють проїзд.

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