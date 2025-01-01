У Луцьку перекриють проїзд між двома вулицями в центрі міста

У Луцьку перекриють проїзд між двома вулицями в центрі міста
В обласному центрі Волині тимчасово перекриють проїзд між двома вулицями в центрі міста.

Згідно з розпорядженням міського голови, цього тижня проїзд з вул. Винниченка до вул. Банкової (раніше — Потапова) перекриють, щоб замінити асфальт. Про це розповів misto.media заступник начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури Віктор Яворський.

На вул. Винниченка вже встановили тимчасові дорожні знаки, що попереджають водіїв про дорожні роботи, напрямок руху та обмеження швидкості не більше 40 км/год.

Зі слів Віктора Яворського, станом на 17 березня, дорожні знаки поки не діють.

Міняти асфальт почнуть у вівторок, 18 березня. Закінчити роботи планують у четвер, 20 березня. Після закінчення цього ж дня відкриють проїзд.

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Теги: Волинь, Луцьк, Винниченка, Банкова
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