У Луцьку перекриють проїзд між двома вулицями в центрі міста
Сьогодні, 08:25
В обласному центрі Волині тимчасово перекриють проїзд між двома вулицями в центрі міста.
Згідно з розпорядженням міського голови, цього тижня проїзд з вул. Винниченка до вул. Банкової (раніше — Потапова) перекриють, щоб замінити асфальт. Про це розповів misto.media заступник начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури Віктор Яворський.
На вул. Винниченка вже встановили тимчасові дорожні знаки, що попереджають водіїв про дорожні роботи, напрямок руху та обмеження швидкості не більше 40 км/год.
Зі слів Віктора Яворського, станом на 17 березня, дорожні знаки поки не діють.
Міняти асфальт почнуть у вівторок, 18 березня. Закінчити роботи планують у четвер, 20 березня. Після закінчення цього ж дня відкриють проїзд.
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Згідно з розпорядженням міського голови, цього тижня проїзд з вул. Винниченка до вул. Банкової (раніше — Потапова) перекриють, щоб замінити асфальт. Про це розповів misto.media заступник начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури Віктор Яворський.
На вул. Винниченка вже встановили тимчасові дорожні знаки, що попереджають водіїв про дорожні роботи, напрямок руху та обмеження швидкості не більше 40 км/год.
Зі слів Віктора Яворського, станом на 17 березня, дорожні знаки поки не діють.
Міняти асфальт почнуть у вівторок, 18 березня. Закінчити роботи планують у четвер, 20 березня. Після закінчення цього ж дня відкриють проїзд.
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