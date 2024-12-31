На Волині поліцейські склали 33 протоколи на п'яних водіїв

На Волині поліцейські склали 33 протоколи на п'яних водіїв
Волинські поліцейські проводять системну роботу щодо виявлення водіїв, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння, та притягують їх до відповідальності, складаючи протоколи. Далі справи розглядаються в суді.

Про це повідомляють у поліції Волинської області.

Так, за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення протягом минулих вихідних притягнули 13 водіїв в Луцькому районі, 6 – в Ковельському, 9 – у Володимирському та 5 – у Камінь-Каширському.

У ніч на неділю поліцейські ГРПП у селі Липняни Луцького району зупинили автомобіль

Geely під керуванням нетверезого водія, 30-річного жителя району. На чоловіка протягом 2025 року складено уже 5 протоколів за ст. 130 КУпАП. Крім того, правопорушник позбавлений судом права керування транспортним засобом.

Санкція статті за керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, передбачає накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це 17 000 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами терміном один рік.

Якщо це порушення вчинене повторно протягом року, то штраф збільшується вдвічі (до 34 тисяч гривень), а термін позбавлення права керування зростає до 3 років. Якщо ж особа двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, їй загрожує 51 000 гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами аж на 10 років.

У 2024 році з вини нетверезих трапилося 100 дорожньо-транспортних пригод, з яких 41 – з потерпілими. В таких аваріях 4 людини загинуло та 56 – травмувалось.

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Теги: поліція, Волинь, п'яний за кермом
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