Трамп готовий «залучити важелі впливу на Москву»: заява Білого дому перед розмовою з путіним

Трамп готовий «залучити важелі впливу на Москву»: заява Білого дому перед розмовою з путіним
Президент США Дональд Трамп готовий залучити важелі тиску на Москву, якщо майбутня розмова не виправдає очікувань. Тому що досягнення миру в Україні ніколи не було так близько.

У Білому домі зробили декілька заяв напередодні розмови Дональда Трампа з російським диктатором. Там також підтвердили, що Запорізька АЕС є частиною переговорів між політиками, - пише Obozrevatel.

Окрім того, прессекретарка американського лідера Керолайн Левітт, відповідаючи на запитання, звинуватила адміністрацію президента Джо Байдена у початку цієї війни. І, на її думку, Росія нібито ніколи не напала б на Україну, якби Трамп досі був на посаді.

"Це все почалось через слабкість і некомпетентність попередньої влади. І президент дуже пишається прогресом, який його команда досягла за такий короткий проміжок часу", – йдеться в повідомленні.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що матиме розмову з російським диктатором Володимиром Путіним уже у вівторок, 18 березня. Він зазначив, що за останній тиждень було зроблено багато роботи і є шанс досягти прогресу в питанні припинення війни в Україні, хоча кінцевий результат поки не відомий.

Напередодні речник очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що дійсно готується розмова між Трампом і Путіним. Подробиці майбутніх переговорів прессекретар російського диктатора не розголошував.

Сам Трамп розраховує, що зможе укласти угоду з Путіним. Також глава Білого дому наголосив, що американська та російська команди плідно попрацювали протягом останнього часу.

Як відомо, напередодні у США застерегли Путіна не гратися з Трампом. За словами сенатора-республіканця Ліндсі Грема, росіянин "пошкодує", якщо гратиме з президентом Штатів. Він також назвав Путіна "проблемою" та "хижаком щодо України й усього регіону".

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Теги: Україна, війна, росія, США, Трамп, путін
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