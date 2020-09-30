На Волині спіймали чоловіка з Харківщини, який хотів незаконно перетнути кордон. ФОТО





Чоловік планував незаконно перетнути кордон, - повідомляє Маргариту Вершиніну.



Рух людини неподалік кордону зафіксували за допомогою безпілотного літального апарата, який патрулював територію. З собою чоловік мав плоскогубці, теплий одяг та інші речі.



Затриманого доставили до прикордонного підрозділу. Йому загрожує адміністративна відповідальність за спробу незаконного перетину державного кордону України та порушення прикордонного режиму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 17 березня у Камінь-Каширському районі затримали 36-річного військовозобов'язаного з Харківської області.Чоловік планував незаконно перетнути кордон, - повідомляє Суспільне , посилаючись на речницю Волинського прикордонного загонуРух людини неподалік кордону зафіксували за допомогою безпілотного літального апарата, який патрулював територію. З собою чоловік мав плоскогубці, теплий одяг та інші речі.Затриманого доставили до прикордонного підрозділу. Йому загрожує адміністративна відповідальність за спробу незаконного перетину державного кордону України та порушення прикордонного режиму.

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