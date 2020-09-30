На Волині спіймали чоловіка з Харківщини, який хотів незаконно перетнути кордон. ФОТО

На Волині спіймали чоловіка з Харківщини, який хотів незаконно перетнути кордон. ФОТО
У ніч на 17 березня у Камінь-Каширському районі затримали 36-річного військовозобов'язаного з Харківської області.

Чоловік планував незаконно перетнути кордон, - повідомляє Суспільне, посилаючись на речницю Волинського прикордонного загону Маргариту Вершиніну.

Рух людини неподалік кордону зафіксували за допомогою безпілотного літального апарата, який патрулював територію. З собою чоловік мав плоскогубці, теплий одяг та інші речі.

Затриманого доставили до прикордонного підрозділу. Йому загрожує адміністративна відповідальність за спробу незаконного перетину державного кордону України та порушення прикордонного режиму.

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Теги: Волинь, втеча, Харківщина, прикордонники
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