Експрезидента Грузії Саакашвілі засудили до понад 12 років за кількома справами





Про це повідомляє "Ехо Кавказу", передає



У понеділок, 17 березня, Саакашвілі визнали винним у незаконному перетині кордону, йому призначили покарання у вигляді чотирьох років і шести місяців позбавлення волі.



Оскільки суди Грузії вже засудили експрезидента країни загалом до дев’яти років позбавлення волі, суддя заявив, що у підсумку він проведе в ув'язненні 12 років і шість місяців.



"Цим вироком (строк у справі про незаконний перетин кордону) частково додається до покарання, призначеного вироком Тбіліського міського суду від 12 березня 2025 року <у "справі про піджаки">, – вісім років... У підсумку, за сукупністю вироків, Михайлу Саакашвілі встановлюється остаточна міра покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років і шість місяців", – заявив суддя.



Відтак за цим вироком, Саакашвілі залишиться в ув'язненні до 1 квітня 2034 року.



У контексті справи щодо незаконного перетину кордону зазначимо, що Саакашвілі, який перебував у розшуку, таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року і був заарештований 1 жовтня.



Після рішення суду щодо дев’яти років позбавлення волі у справі про розкрадання державних коштів, експрезидент Грузії назвав вирок політичним переслідуванням з боку "російського олігарха" Бідзіни Іванішвілі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Грузії суд визнав експрезидента країни Михеїла Саакашвілі винним у справі щодо незаконного перетину державного кордону та призначив йому покарання – понад чотири роки за ґратами.Про це повідомляє "Ехо Кавказу", передає "Європейська правда" У понеділок, 17 березня, Саакашвілі визнали винним у незаконному перетині кордону, йому призначили покарання у вигляді чотирьох років і шести місяців позбавлення волі.Оскільки суди Грузії вже засудили експрезидента країни загалом до дев’яти років позбавлення волі, суддя заявив, що у підсумку він проведе в ув'язненні 12 років і шість місяців."Цим вироком (строк у справі про незаконний перетин кордону) частково додається до покарання, призначеного вироком Тбіліського міського суду від 12 березня 2025 року <у "справі про піджаки">, – вісім років... У підсумку, за сукупністю вироків, Михайлу Саакашвілі встановлюється остаточна міра покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років і шість місяців", – заявив суддя.Відтак за цим вироком, Саакашвілі залишиться в ув'язненні до 1 квітня 2034 року.У контексті справи щодо незаконного перетину кордону зазначимо, що Саакашвілі, який перебував у розшуку, таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року і був заарештований 1 жовтня.Після рішення суду щодо дев’яти років позбавлення волі у справі про розкрадання державних коштів, експрезидент Грузії назвав вирок політичним переслідуванням з боку "російського олігарха" Бідзіни Іванішвілі.

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