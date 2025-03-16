Радник Трампа припустив, що Україна може віддати території в обмін на гарантії безпеки





Таке припущення зробив радник президента США з національної безпеки Майкл Волц, передає



На запитання про рамки угоди і чи втрати Україна частину своїх територій, які РФ заселила своїми людьми, Волц сказав, що йдеться про елементи майбутньої угоди, які обговорювали у 2022 році «і навіть раніше».



«Ітиметься про свого роду «територію в обмін на майбутні гарантії безпеки, майбутній статус України», – сказав радник.



Волц про гарантії безпеки не уточнив, але вкотре нагадав позицію американського президента Дональда Трампа, що вступ України в НАТО є «дуже малоймовірним».



Щодо повернення окупованих територій, то радник Трампа заявив, що «ми повинні запитати себе, чи відповідає це нашим національним інтересам, чи реалістично це».



«Ми говорили про це і з європейцями, і з українцями. Чи збираємося ми вигнати кожного росіянина з кожного сантиметра української землі, включно з Кримом?» – сказав Волц і почав критикувати адміністрацію Джо Байдена, яка нібито призводила до «нескінченних бойових дій» та збільшувала ризик «Третьої світової війни».



«Тому ми можемо говорити про те, що є правильним і неправильним, але ми також повинні говорити про реальну ситуацію на місцях. І це те, що ми робимо завдяки дипломатії, човниковій дипломатії, шляхом непрямих переговорів», – сказав Волц.



На переговорах зі США у Саудівській Аравії Україна представила адміністрації Трампа «червоні лінії». Зокрема, Київ виключив відмову від членства України в НАТО, в ЄС і обмеження чисельності свого війська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майбутня угода про закінчення війни в Україні може передбачати втрату українських територій в обмін на «майбутні гарантії безпеки».Таке припущення зробив радник президента США з національної безпеки, передає «Європейська правда» з посиланням на ABC News.На запитання про рамки угоди і чи втрати Україна частину своїх територій, які РФ заселила своїми людьми, Волц сказав, що йдеться про елементи майбутньої угоди, які обговорювали у 2022 році «і навіть раніше».«Ітиметься про свого роду «територію в обмін на майбутні гарантії безпеки, майбутній статус України», – сказав радник.Волц про гарантії безпеки не уточнив, але вкотре нагадав позицію американського президента Дональда Трампа, що вступ України в НАТО є «дуже малоймовірним».Щодо повернення окупованих територій, то радник Трампа заявив, що «ми повинні запитати себе, чи відповідає це нашим національним інтересам, чи реалістично це».«Ми говорили про це і з європейцями, і з українцями. Чи збираємося ми вигнати кожного росіянина з кожного сантиметра української землі, включно з Кримом?» – сказав Волц і почав критикувати адміністрацію, яка нібито призводила до «нескінченних бойових дій» та збільшувала ризик «Третьої світової війни».«Тому ми можемо говорити про те, що є правильним і неправильним, але ми також повинні говорити про реальну ситуацію на місцях. І це те, що ми робимо завдяки дипломатії, човниковій дипломатії, шляхом непрямих переговорів», – сказав Волц.На переговорах зі США у Саудівській Аравії Україна представила адміністрації Трампа «червоні лінії». Зокрема, Київ виключив відмову від членства України в НАТО, в ЄС і обмеження чисельності свого війська.

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