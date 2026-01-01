Двоє синів захищають Україну: у Маневичах від російського дрона загинув працівник «Агрофрукт ЛТД» Олександр Деркач
Сьогодні, 18:01
17 -19 жовтня 2026 року, у Маневицькій селищній раді оголошено Дні жалоби за загиблим унаслідок російської атаки на селище Маневичі.
Про це повідомив голова громади Олександр Гаврилюк.
16 жовтня російські безпілотники атакували одне з приватних підприємств у Маневичах. Унаслідок атаки загинув працівник підприємства Деркач Олександр Дмитрович, 1962 року народження, житель села Велика Яблунька. Понад 10 років Олександр Дмитрович присвятив роботі на цьому підприємстві.
У нього залишилися дружина Світлана Миколаївна та троє синів, двоє з яких Віталій та Дмитро нині захищають Україну від російської агресії.
Ще восьмеро працівників отримали поранення. Один із постраждалих перебуває у важкому стані. Інші семеро зазнали травм різного ступеня тяжкості та отримують необхідну медичну допомогу.
"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять і шана Олександру Дмитровичу", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова громади Олександр Гаврилюк.
16 жовтня російські безпілотники атакували одне з приватних підприємств у Маневичах. Унаслідок атаки загинув працівник підприємства Деркач Олександр Дмитрович, 1962 року народження, житель села Велика Яблунька. Понад 10 років Олександр Дмитрович присвятив роботі на цьому підприємстві.
У нього залишилися дружина Світлана Миколаївна та троє синів, двоє з яких Віталій та Дмитро нині захищають Україну від російської агресії.
Ще восьмеро працівників отримали поранення. Один із постраждалих перебуває у важкому стані. Інші семеро зазнали травм різного ступеня тяжкості та отримують необхідну медичну допомогу.
"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять і шана Олександру Дмитровичу", - йдеться в повідомленні.
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