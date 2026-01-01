Двоє синів захищають Україну: у Маневичах від російського дрона загинув працівник «Агрофрукт ЛТД» Олександр Деркач

загиблим унаслідок російської атаки на селище Маневичі.



Про це Олександр Гаврилюк.



16 жовтня російські безпілотники атакували одне з приватних підприємств у Маневичах. Унаслідок атаки загинув працівник підприємства Деркач Олександр Дмитрович, 1962 року народження, житель села Велика Яблунька. Понад 10 років Олександр Дмитрович присвятив роботі на цьому підприємстві.



У нього залишилися дружина Світлана Миколаївна та троє синів, двоє з яких Віталій та Дмитро нині захищають Україну від російської агресії.



Ще восьмеро працівників отримали поранення. Один із постраждалих перебуває у важкому стані. Інші семеро зазнали травм різного ступеня тяжкості та отримують необхідну медичну допомогу.



"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять і шана Олександру Дмитровичу", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 -19 жовтня 2026 року, у Маневицькій селищній раді оголошено Дні жалоби заПро це повідомив голова громади16 жовтня російські безпілотники атакували одне з приватних підприємств у Маневичах. Унаслідок атаки загинув працівник підприємства Деркач Олександр Дмитрович, 1962 року народження, житель села Велика Яблунька. Понад 10 років Олександр Дмитрович присвятив роботі на цьому підприємстві.У нього залишилися дружина Світлана Миколаївна та троє синів, двоє з яких Віталій та Дмитро нині захищають Україну від російської агресії.Ще восьмеро працівників отримали поранення. Один із постраждалих перебуває у важкому стані. Інші семеро зазнали травм різного ступеня тяжкості та отримують необхідну медичну допомогу."Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять і шана Олександру Дмитровичу", - йдеться в повідомленні.

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