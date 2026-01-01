Через пошкодження мережі у Луцьку зупинили рух тролейбусів
Сьогодні, 09:27
У Луцьку тимчасово зупинили рух електротранспорту через пошкодження мережі.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"У п'ятницю, 16 жовтня, у зв’язку з пошкодженням електромережі рух електротранспорту тимчасово повністю зупинено", - йдеться в повідомленні.
Відповідні служби працюють над усуненням пошкодження та відновленням руху.
Нагадаємо, що 16 жовтня близько 20 ворожих цілей було спрямовані на Волинь. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури. Внаслідок цього станом на 08.00 ранку без електропостачання 370 тисяч абонентів.
Через атаку ворожих безпілотників на Луцьк місто теж залишилося без світла.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"У п'ятницю, 16 жовтня, у зв’язку з пошкодженням електромережі рух електротранспорту тимчасово повністю зупинено", - йдеться в повідомленні.
Відповідні служби працюють над усуненням пошкодження та відновленням руху.
Нагадаємо, що 16 жовтня близько 20 ворожих цілей було спрямовані на Волинь. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури. Внаслідок цього станом на 08.00 ранку без електропостачання 370 тисяч абонентів.
Через атаку ворожих безпілотників на Луцьк місто теж залишилося без світла.
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