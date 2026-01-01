Через пошкодження мережі у Луцьку зупинили рух тролейбусів





Про це



"У п'ятницю, 16 жовтня, у зв’язку з пошкодженням електромережі рух електротранспорту тимчасово повністю зупинено", - йдеться в повідомленні.



Відповідні служби працюють над усуненням пошкодження та відновленням руху.



Нагадаємо, що 16 жовтня близько 20 ворожих цілей було спрямовані на Волинь. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури. Внаслідок цього станом на 08.00 ранку без електропостачання 370 тисяч абонентів.



Через атаку ворожих безпілотників на Луцьк місто теж залишилося без світла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку тимчасово зупинили рух електротранспорту через пошкодження мережі.Про це повідомили у Луцькій міській раді."У п'ятницю, 16 жовтня, у зв’язку з пошкодженням електромережі рух електротранспорту тимчасово повністю зупинено", - йдеться в повідомленні.Відповідні служби працюють над усуненням пошкодження та відновленням руху.Нагадаємо, що 16 жовтня близько. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури. Внаслідок цього станом на 08.00 ранку без електропостачання 370 тисяч абонентів.Через атаку ворожих безпілотників на Луцьк місто теж залишилося без світла.

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