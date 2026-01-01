Через пошкодження мережі у Луцьку зупинили рух тролейбусів

Через пошкодження мережі у Луцьку зупинили рух тролейбусів
У Луцьку тимчасово зупинили рух електротранспорту через пошкодження мережі.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

"У п'ятницю, 16 жовтня, у зв’язку з пошкодженням електромережі рух електротранспорту тимчасово повністю зупинено", - йдеться в повідомленні.

Відповідні служби працюють над усуненням пошкодження та відновленням руху.

Нагадаємо, що 16 жовтня близько 20 ворожих цілей було спрямовані на Волинь. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури. Внаслідок цього станом на 08.00 ранку без електропостачання 370 тисяч абонентів.

Через атаку ворожих безпілотників на Луцьк місто теж залишилося без світла.

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Теги: Луцьк, атака, дрони, тролейбуси
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