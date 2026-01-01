Садочок для особливих дітей опинився в невизначеності: що відбувається у Ківерцях





Привернути увагу до ситуації закликала у соцмережах Людмила Абрам. За її словами, донька відвідує «Сонечко», де отримує корекційні заняття та медичний супровід.



Жінка стверджує, що заклад опинився на межі ліквідації, і закликає підтримати його збереження. Вона наголошує, що для дітей з особливими освітніми потребами це важливе середовище для розвитку та соціалізації.



Журналісти Світлана повідомила, що офіційних документів про реорганізацію колектив не отримував. Водночас, за її словами, засновник рекомендував призупинити набір нових вихованців.



Детальніше про ситуацію журналістам ВСН розповіла директорка центру Юлія Гринчук. За її словами, зміни пов’язані з новими вимогами законодавства про дошкільну освіту, які набули чинності у 2025 році. Заклад має привести роботу у відповідність до встановлених норм, зокрема щодо кількості дітей у групах та умов їхнього перебування.



Раніше у групах могло бути по 10–12 вихованців, однак тепер їхня кількість має відповідати новим вимогам. Через це заклад не може набирати дітей у попередньому обсязі.



«Питання про категоричне закриття закладу наразі не йдеться. Проводиться приведення до законодавчих норм».



Водночас керівництво шукає законний механізм фінансування дошкільного відділення та консультується з обласною владою. Остаточного рішення щодо подальшої роботи «Сонечка» поки немає.



Журналісти ВСН звернулися до Романа Поліщука, начальника управління освіти і науки Волинської ОВА, аби з’ясувати причини ситуації, хто має фінансувати роботу дошкільного відділення та які варіанти його подальшого функціонування розглядають.



За словами посадовця, Крупівський навчально-реабілітаційний центр продовжує працювати. Наразі тривають переговори із засновником закладу, територіальними громадами та Міністерством освіти і науки щодо приведення його діяльності у відповідність до законодавства. Також передбачена зміна статусу та положення дошкільного відділення «Сонечко».



Поліщук пояснив, що фінансування дошкільної освіти має здійснюватися коштом бюджетів територіальних громад. Водночас Бюджетний кодекс України не передбачає відповідних видатків з обласного бюджету.



«Пунктом 2 статті 50 Закону України «Про дошкільну освіту» визначено, що фінансування системи дошкільної освіти здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.



Зокрема, статтею 90 Бюджетного кодексу України не передбачено здійснення видатків на дошкільну освіту з обласних бюджетів, а статтею 89 такі видатки покладаються на бюджети сільських, селищних, міських територіальних громад».



Водночас він наголосив, що зміни не мають призвести до зменшення обсягу освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами. За його словами, влада області відкрита до співпраці для правового врегулювання ситуації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцях батьки вихованців дошкільного відділення «Сонечко» Крупівського навчально-реабілітаційного центру занепокоєні його майбутнім. Директорка центру запевняє, що наразі про закриття не йдеться. Водночас набір нових вихованців обмежили, а питання фінансування досі не вирішене.Привернути увагу до ситуації закликала у соцмережах. За її словами, донька відвідує «Сонечко», де отримує корекційні заняття та медичний супровід.Жінка стверджує, що заклад опинився на межі ліквідації, і закликає підтримати його збереження. Вона наголошує, що для дітей з особливими освітніми потребами це важливе середовище для розвитку та соціалізації.Журналісти ВСН звернулися за коментарем до працівників закладу. Вихователька-методисткаповідомила, що офіційних документів про реорганізацію колектив не отримував. Водночас, за її словами, засновник рекомендував призупинити набір нових вихованців.Детальніше про ситуацію журналістам ВСН розповіла директорка центру. За її словами, зміни пов’язані з новими вимогами законодавства про дошкільну освіту, які набули чинності у 2025 році. Заклад має привести роботу у відповідність до встановлених норм, зокрема щодо кількості дітей у групах та умов їхнього перебування.Раніше у групах могло бути по 10–12 вихованців, однак тепер їхня кількість має відповідати новим вимогам. Через це заклад не може набирати дітей у попередньому обсязі.«Питання про категоричне закриття закладу наразі не йдеться. Проводиться приведення до законодавчих норм».Водночас керівництво шукає законний механізм фінансування дошкільного відділення та консультується з обласною владою. Остаточного рішення щодо подальшої роботи «Сонечка» поки немає.Журналісти ВСН звернулися до, начальника управління освіти і науки Волинської ОВА, аби з’ясувати причини ситуації, хто має фінансувати роботу дошкільного відділення та які варіанти його подальшого функціонування розглядають.За словами посадовця, Крупівський навчально-реабілітаційний центр продовжує працювати. Наразі тривають переговори із засновником закладу, територіальними громадами та Міністерством освіти і науки щодо приведення його діяльності у відповідність до законодавства. Також передбачена зміна статусу та положення дошкільного відділення «Сонечко».Поліщук пояснив, що фінансування дошкільної освіти має здійснюватися коштом бюджетів територіальних громад. Водночас Бюджетний кодекс України не передбачає відповідних видатків з обласного бюджету.«Пунктом 2 статті 50 Закону України «Про дошкільну освіту» визначено, що фінансування системи дошкільної освіти здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.Зокрема, статтею 90 Бюджетного кодексу України не передбачено здійснення видатків на дошкільну освіту з обласних бюджетів, а статтею 89 такі видатки покладаються на бюджети сільських, селищних, міських територіальних громад».Водночас він наголосив, що зміни не мають призвести до зменшення обсягу освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами. За його словами, влада області відкрита до співпраці для правового врегулювання ситуації.

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