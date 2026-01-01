Ціни в Україні знову зростатимуть: що найбільше вдарить по гаманцях

Ціни в Україні знову зростатимуть: що найбільше вдарить по гаманцях
В Україні очікується чергове зростання споживчих цін. Продуктовий кошик може здорожчати щонайменше на 10%, а вартість медикаментів зросте ще суттєвіше через девальвацію гривні, проблеми з виробництвом та здорожчання пального.

Про це розповів економіст, колишній радник президента Олег Устенко для «Новини.LIVE».

Як ціни на пальне позначаться на вартості харчування

За словами експерта, через дороге пальне зростають ціни на всі товари, адже витрати на доставлення закладені в кожен із них.

«Паливо є частиною будь-якої собівартості, будь-якої продукції. І неважливо, чи там йдеться про картоплю. Картоплю теж якимось чином треба довезти до ринку або до супермаркету», — пояснив Олег Устенко.

За його словами, через дороге пальне продукти здорожчають щонайменше на 10%. Стрімко зростатимуть і ціни на імпортні товари, проте частину з них людям доведеться замінити дешевшими та менш якісними аналогами.

Здорожчання медикаментів та ризики для фармацевтики

Найскладнішою економіст вважає ситуацію з ліками. Оскільки частина українських виробників не може повноцінно працювати або зберігати продукцію, країні доведеться купувати більше іноземних препаратів.

«На фоні девальвації гривні, відповідно, ціна на фармпродукцію буде збільшуватися. Це ж серйозна проблема для виживання населення. Тому держава за обмеженого ресурсу має діяти негайно», — наголосив Олег Устенко.

Економіст наголосив, що через брак коштів у бюджеті держава має допомагати лише найменш захищеним людям. Насамперед ідеться про переселенців, пенсіонерів із мінімальними виплатами, самотніх матерів та людей з інвалідністю.

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Теги: продукти, ринок, ціна
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