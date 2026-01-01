Долар та євро дешевшають: Нацбанк оголосив курс гривні на 16 жовтня



Про це свідчать дані на сайті Національного банку України, передає Укрінформ.



Офіційні курси валют на п'ятницю, 16 жовтня, становитимуть:



1 долар США – 44,88 грн (44,98 грн станом на 15 жовтня);



1 євро – 50,30 грн (50,34 грн станом на 15 жовтня).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Долар офіційно подешевшав на 10 копійок, євро - на 4 копійки.Про це свідчать дані на сайті Національного банку України, передає Укрінформ.Офіційні курси валют на п'ятницю, 16 жовтня, становитимуть:1 долар США – 44,88 грн (44,98 грн станом на 15 жовтня);1 євро – 50,30 грн (50,34 грн станом на 15 жовтня).

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