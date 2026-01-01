Долар та євро дешевшають: Нацбанк оголосив курс гривні на 16 жовтня
Сьогодні, 03:11
Долар офіційно подешевшав на 10 копійок, євро - на 4 копійки.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України, передає Укрінформ.
Офіційні курси валют на п'ятницю, 16 жовтня, становитимуть:
1 долар США – 44,88 грн (44,98 грн станом на 15 жовтня);
1 євро – 50,30 грн (50,34 грн станом на 15 жовтня).
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Про це свідчать дані на сайті Національного банку України, передає Укрінформ.
Офіційні курси валют на п'ятницю, 16 жовтня, становитимуть:
1 долар США – 44,88 грн (44,98 грн станом на 15 жовтня);
1 євро – 50,30 грн (50,34 грн станом на 15 жовтня).
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