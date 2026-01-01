16 жовтня на Волині: гортаючи календар

День народження сьогодні відзначають депутат Волинської обласної радита депутат Луцької міської ради16 жовтня за новим церковним календарем іменини святкують Георгій, Дементій, Євген, Іван, Леонтій та Олексій.Вітаємо всіх іменинників. Зичимо усім міцного здоров’я, достатку, мирно неба. Доброго настрою на довгі роки, щастя та удачі в усіх починаннях.У Луцьку цього дня в 1990 році в цьому політехнічному інституті відбувся студентський мітинг на підтримку вимог голодуючих у Києві студентів та депутатів Верховної Ради. Збори студентів і викладачів відбулися також у Луцькому педагогічному інституті.16 жовтня у світі відзначають Всесвітній день продовольства та Всесвітній день здорового харчування.Також щорічно 16 жовтня у багатьох країнах святкують День шефа - професійне свято керівників усіх рівнів. Початкова ідея цього свята заключалася в тому, що працівники вітають свого начальника і дякують йому за те, що він був добрий і чесний протягом року.Також в цей день відзначають своє свято алергологи та анестезіологи.ВолиньPost приєднатися до привітання на адресу всіх наших анестезіологів і алергологів, бажаємо їм успішної медичної практики, послаблення летальних результатів, дружнього і злагодженого трудового колективу, а також сімейного щастя і радості!