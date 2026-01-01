У Луцьку перебої з електро- та водопостачанням: воду обіцяють дати до опівночі

У Луцьку перебої з електро- та водопостачанням: воду обіцяють дати до опівночі
У Луцькій громаді через падіння уламків збитого БпЛА пошкоджено лінії електропередач. Є перебої з електро- та водопостачанням.

Про це повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.

На «Луцькводоканал» подають напругу. Через падіння тиску до 2 атмосфер вода наразі є на нижніх поверхах будинків. Зараз запускають Гнідавську насосну станцію, після цього — Дубнівську. Орієнтовно до опівночі водопостачання має вийти на стабільний рівень.

Аварійні бригади працюють над усуненням пошкоджень і відновленням постачання.

Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

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Теги: атака, Луцьк
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