У Луцьку перебої з електро- та водопостачанням: воду обіцяють дати до опівночі

У Луцькій громаді через падіння уламків збитого БпЛА пошкоджено лінії електропередач. Є перебої з електро- та водопостачанням.Про це повідомив секретар Луцької міської радиНа «Луцькводоканал» подають напругу. Через падіння тиску до 2 атмосфер вода наразі є на нижніх поверхах будинків. Зараз запускають Гнідавську насосну станцію, після цього — Дубнівську. Орієнтовно до опівночі водопостачання має вийти на стабільний рівень.Аварійні бригади працюють над усуненням пошкоджень і відновленням постачання.Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.