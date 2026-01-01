Три школи Луцької громади перевели на дистанційне навчання

Три школи Луцької громади перевели на дистанційне навчання
У Луцькій громаді ліцеї №29 і №34 та гімназію №39 перевели на дистанційне навчання. Про це у четвер, 15 жовтня, повідомив секретар Луцької міськради Андрій Разумовський, пише zaxid.net.

За його інформацією, після російської атаки на Луцьк 14 жовтня представники влади провели оперативну нараду. На ній обговорили формат навчання у школах, стан і доступність укриттів, безпеку працівників комунальних підприємств та допомогу постраждалим.

Так, на дистанційне навчання вирішили перевести Прилуцький та Княгининівський ліцеї, а також Шепельську гімназію. Решта закладів освіти й дитячі садки працюватимуть у звичному режимі.

«Дав доручення повторно перевірити стан і доступність укриттів, зокрема в закладах освіти, та посилити контроль за дотриманням правил безпеки працівниками комунальних підприємств під час повітряних тривог», – зазначив Андрій Разумовський.

Окремо міська влада напрацьовує механізми допомоги мешканцям, чиє житло пошкоджене внаслідок атаки, та підтримки сімей загиблих.

Нагадаємо, у середу, 14 жовтня, російський безпілотник влучив у гуртівню європейських товарів «ЄвроГурт» у Луцьку. Також були пошкоджені багатоповерхівки на проспекті Соборності. Унаслідок атаки загинули шестеро людей, ще 12 постраждали.



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Теги: навчання, школи, Луцьк
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