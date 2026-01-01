Три школи Луцької громади перевели на дистанційне навчання

Андрій Разумовський, пише



За його інформацією, після російської атаки на Луцьк 14 жовтня представники влади провели оперативну нараду. На ній обговорили формат навчання у школах, стан і доступність укриттів, безпеку працівників комунальних підприємств та допомогу постраждалим.



Так, на дистанційне навчання вирішили перевести Прилуцький та Княгининівський ліцеї, а також Шепельську гімназію. Решта закладів освіти й дитячі садки працюватимуть у звичному режимі.



«Дав доручення повторно перевірити стан і доступність укриттів, зокрема в закладах освіти, та посилити контроль за дотриманням правил безпеки працівниками комунальних підприємств під час повітряних тривог», – зазначив Андрій Разумовський.



Окремо міська влада напрацьовує механізми допомоги мешканцям, чиє житло пошкоджене внаслідок атаки, та підтримки сімей загиблих.



Нагадаємо, у середу, 14 жовтня, російський безпілотник влучив у гуртівню європейських товарів «ЄвроГурт» у Луцьку. Також були пошкоджені багатоповерхівки на проспекті Соборності. Унаслідок атаки загинули шестеро людей, ще 12 постраждали.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді ліцеї №29 і №34 та гімназію №39 перевели на дистанційне навчання. Про це у четвер, 15 жовтня, повідомив секретар Луцької міськради, пише zaxid.net За його інформацією, після російської атаки на Луцьк 14 жовтня представники влади провели оперативну нараду. На ній обговорили формат навчання у школах, стан і доступність укриттів, безпеку працівників комунальних підприємств та допомогу постраждалим.Так, на дистанційне навчання вирішили перевести Прилуцький та Княгининівський ліцеї, а також Шепельську гімназію. Решта закладів освіти й дитячі садки працюватимуть у звичному режимі.«Дав доручення повторно перевірити стан і доступність укриттів, зокрема в закладах освіти, та посилити контроль за дотриманням правил безпеки працівниками комунальних підприємств під час повітряних тривог», – зазначив Андрій Разумовський.Окремо міська влада напрацьовує механізми допомоги мешканцям, чиє житло пошкоджене внаслідок атаки, та підтримки сімей загиблих.Нагадаємо, у середу, 14 жовтня, російський безпілотник влучив у гуртівню європейських товарів «ЄвроГурт» у Луцьку. Також були пошкоджені багатоповерхівки на проспекті Соборності. Унаслідок атаки загинули шестеро людей, ще 12 постраждали.

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