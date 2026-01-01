У Луцьку через атаку дронів виникли перебої зі світлом та водою: що відомо
Сьогодні, 22:08
Під час вечірніх повітряних тривог в повітряному просторі Волині перебувало три реактивні шахеди. Усі ворожі цілі були знищені.
Про це повідомив в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.
Водночас, за його словами, уламками збитого безпілотника в Луцькій громаді були пошкоджені лінії електропередач. У зв’язку з цим є перебої з електро- та водопостачання.
"Аварійні бригади вже працюють. Також вживаємо заходів для відновлення подачі води",- йдеться у повідомленні.
Атаки ворожих дронів на область не припиняються. В повітряному просторі держави ще досить багато засобів ураження, тому Романюк наполегливо рекомендував не ігнорувати сигнали тривоги та йти в укриття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.
Водночас, за його словами, уламками збитого безпілотника в Луцькій громаді були пошкоджені лінії електропередач. У зв’язку з цим є перебої з електро- та водопостачання.
"Аварійні бригади вже працюють. Також вживаємо заходів для відновлення подачі води",- йдеться у повідомленні.
Атаки ворожих дронів на область не припиняються. В повітряному просторі держави ще досить багато засобів ураження, тому Романюк наполегливо рекомендував не ігнорувати сигнали тривоги та йти в укриття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Три школи Луцької громади перевели на дистанційне навчання
Сьогодні, 22:14
У Луцьку через атаку дронів виникли перебої зі світлом та водою: що відомо
Сьогодні, 22:08
На місці зруйнованого магазину й книгарні у Луцьку — згарище: триває розбір завалів після удару РФ
Сьогодні, 21:43