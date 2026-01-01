У Луцьку через атаку дронів виникли перебої зі світлом та водою: що відомо

Під час вечірніх повітряних тривог в повітряному просторі Волині перебувало три реактивні шахеди. Усі ворожі цілі були знищені.Про це повідомив в.о. начальника Волинської ОВАВодночас, за його словами, уламками збитого безпілотника в Луцькій громаді були пошкоджені лінії електропередач. У зв’язку з цим є перебої з електро- та водопостачання."Аварійні бригади вже працюють. Також вживаємо заходів для відновлення подачі води",- йдеться у повідомленні.Атаки ворожих дронів на область не припиняються. В повітряному просторі держави ще досить багато засобів ураження, тому Романюк наполегливо рекомендував не ігнорувати сигнали тривоги та йти в укриття.