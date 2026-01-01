У Луцьку через атаку дронів виникли перебої зі світлом та водою: що відомо

У Луцьку через атаку дронів виникли перебої зі світлом та водою: що відомо
Під час вечірніх повітряних тривог в повітряному просторі Волині перебувало три реактивні шахеди. Усі ворожі цілі були знищені.

Про це повідомив в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.

Водночас, за його словами, уламками збитого безпілотника в Луцькій громаді були пошкоджені лінії електропередач. У зв’язку з цим є перебої з електро- та водопостачання.

"Аварійні бригади вже працюють. Також вживаємо заходів для відновлення подачі води",- йдеться у повідомленні.

Атаки ворожих дронів на область не припиняються. В повітряному просторі держави ще досить багато засобів ураження, тому Романюк наполегливо рекомендував не ігнорувати сигнали тривоги та йти в укриття.

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Теги: вода, світло, перебої, Луцька громада
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