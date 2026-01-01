Волиньрада передала корпуси ВНУ та ще 7 об'єктів у власність міста: що там буде

Волиньрада передала корпуси ВНУ та ще 7 об'єктів у власність міста: що там буде
Волинська обласна рада передала у властість міста будівлю головного корупусу Волинського національного університету та корупусу на вулиці Шопена. Крім того, віддали й будівлю обласної філармонії, приміщення в історичному центрі Луцька, комплекс гаражів та ще близько з десяток об'єктів.

Відповідні рішення ухвалили під час засідання сесії 15 жовтня, передає "Конкуреет".

Серед іншого також віддали:

- комплекс будівель на вулиці Кафедральній, 12;
- нежитлове приміщення на вулиці Кафедральній, 14;
- нежитлове приміщення та земельна ділянка на вулиці Сергія Тимошенка, 10;
- споруду фонтану на вулиці Глушець, 37а;
- комплекс гаражів, склад і земельна ділянка на вулиці Парковій, 2;
- будівлю Волинської обласної філармонії та земельна ділянка на проспекті Волі, 46;
- приміщення аптеки-музею на вулиці Драгоманова, 11;

Під час засідання майнової комісії облради 12 жовтня повідомили, що таким чином планують відновлювати історичні будівлі та повертати до роботи музейні приміщення. Мовляв, частина об’єктів перебуває в аварійному стані.

Разом з тим навідався на сесію й ректор ВНУ Анатолій Цьось та зауважив, що їм квадратні метри облрада передавала безстроково та безоплатно в користування. Відповідно, він просив зберегти ці гарантії. Секретар міської ради Андрій Разумовський запевнив, що все так і лишиться і освітяни можуть не перейматися.

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Теги: ВНУ, Луцькрада
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