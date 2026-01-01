Капітуляції через Трампа не буде. У Зеленського відреагували на скандальну статтю The Atlantic

Дональда Трампа.



Про це у коментарі Володимира Зеленського.



Джерело прокоментувало статтю видання The Atlantic, в якій стверджувалося, що Україні доведеться просити мир через дії Вашингтона.



"Це якісь дурниці, не знаю, хто їм таке каже", - наголосив співрозмовник РБК-Україна.



Що було у статті The Atlantic



Журналіст Саймон Шустер написав про те, що дизельна угода Трампа та російського диктатора Володимира Путіна нібито стала "кінцем головної надії на перемогу" для "деяких членів" команди президента Володимира Зеленського.



Зокрема, неназваний український чиновник, який "стояв за планом закриття московських аеропортів", сказав Шустеру, що якщо США перейдуть на бік Росії, Україна "не матиме іншого вибору, окрім як припинити ескалацію і просити про мир".



"Тепер прийшло усвідомлення, що Росія не впаде через складну економічну ситуацію. Це означає, що нам потрібно змінити нашу стратегію. Росія не впаде, принаймні зараз", - наводить The Atlantic слова свого джерела.



Реакція радника Зеленського



Радник президента Дмитро Литвин звернув увагу, що операцію щодо блокади російського авіасполучення придумав президент Зеленський, і жодних інших ініціаторів не було.



Також він додав, що Україна не займається ескалацією, а лише відповідає на ті чи інші російські удари.



"Це не схоже на настрій президента", - резюмував Литвин.



Нагадаємо, дизельну угоду Трамп уклав із російським диктатором Володимиром Путіним минулого тижня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна не капітулюватиме, враховуючи останні дії та заяви президента СШАПро це у коментарі РБК-Україна сказав співрозмовник в оточенні президентаДжерело прокоментувало статтю видання The Atlantic, в якій стверджувалося, що Україні доведеться просити мир через дії Вашингтона."Це якісь дурниці, не знаю, хто їм таке каже", - наголосив співрозмовник РБК-Україна.Журналістнаписав про те, що дизельна угода Трампа та російського диктаторанібито стала "кінцем головної надії на перемогу" для "деяких членів" команди президента Володимира Зеленського.Зокрема, неназваний український чиновник, який "стояв за планом закриття московських аеропортів", сказав Шустеру, що якщо США перейдуть на бік Росії, Україна "не матиме іншого вибору, окрім як припинити ескалацію і просити про мир"."Тепер прийшло усвідомлення, що Росія не впаде через складну економічну ситуацію. Це означає, що нам потрібно змінити нашу стратегію. Росія не впаде, принаймні зараз", - наводить The Atlantic слова свого джерела.Радник президентазвернув увагу, що операцію щодо блокади російського авіасполучення придумав президент Зеленський, і жодних інших ініціаторів не було.Також він додав, що Україна не займається ескалацією, а лише відповідає на ті чи інші російські удари."Це не схоже на настрій президента", - резюмував Литвин.Нагадаємо, дизельну угоду Трамп уклав із російським диктатором Володимиром Путіним минулого тижня.

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