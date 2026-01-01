Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Дмитра Буська
Сьогодні, 21:15
Підтвердилася загибель молодого відважного Захисника з Каменя-Каширського - Буська Дмитра Володимировича, 1997 року народження.
Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської міської ради.
Не один рік своєї молодості Дмитро віддав справі оборони України.
"Виявляючи стійкість і мужність свій останній бій Воїн Світла прийняв у районі населеного пункту Петрівка на Донеччині 19 листопада 2024 року", - йдеться у повідомленні.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської міської ради.
Не один рік своєї молодості Дмитро віддав справі оборони України.
"Виявляючи стійкість і мужність свій останній бій Воїн Світла прийняв у районі населеного пункту Петрівка на Донеччині 19 листопада 2024 року", - йдеться у повідомленні.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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