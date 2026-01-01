Волиньрада відмовилась скасувати рішення щодо «Снігової королеви», через які НАБУ відкрило кримінал





Відповідне рішення передбачало скасування двох документів, які ухвалили обранці облради раніше – у травні та грудні 2025 року.



«Наразі підстав для скасування немає, оскільки в певній частині рішення є виконаним, і скасувати його можна з підстав, визначених законодавством. Ми не знаємо, як закінчиться розслідування кримінального провадження, але рішення є наразі передчасним», – зазначила начальниця відділу з питань юридичного забезпечення Світлана Хороша.



Натомість низка обранців наголошувала: згадані документи не створили юридичних наслідків, а тому, відповідно до практики Конституційного Суду України, їх ще можна скасувати.



Проте не встигли депутати області закінчити обговорення, як засідання перервала повітряна тривога і голова обласної ради Григорій Недопад поставив рішення на голосування. Проте голосів забракло і рішення не скасують.



Нагадаємо, у грудні 2025 року НАБУ і САП викрили депутатів Підстав для скасування немає, оскільки в пеіобласної та Луцької міської рад на одержанні неправомірної вигоди. За версією слідства, вони допомагали вирішити земельні питання щодо ділянки на вулиці Чорновола, де раніше працювала льодова арена «Снігова королева».



Серед фігурантів справи – колишні депутати Луцької міськради Микола Федік і Роман Бондарук, депутат Волинської облради Анатолій Вітів, а також Юрій Поліщук та Ігор Лех. За даними правоохоронців, хабародавцем був колишній народний депутат Юрій Савчук.



Усім фігурантам обрали запобіжні заходи. Обставини справи розслідують правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська обласна рада не скасувала два рішення щодо земельної ділянки на вулиці В’ячеслава Чорновола, 3 у Луцьку, де раніше розташовувалася льодова арена «Снігова королева». Вони стосувалися розробки та затвердження проєкту землеустрою зі зміною цільового призначення землі. За даними слідства, обранці ради нібито вимагали близько 140 тис. доларів за погодження цих паперів, пише "Конкурент" Відповідне рішення передбачало скасування двох документів, які ухвалили обранці облради раніше – у травні та грудні 2025 року.«Наразі підстав для скасування немає, оскільки в певній частині рішення є виконаним, і скасувати його можна з підстав, визначених законодавством. Ми не знаємо, як закінчиться розслідування кримінального провадження, але рішення є наразі передчасним», – зазначила начальниця відділу з питань юридичного забезпечення Світлана Хороша.Натомість низка обранців наголошувала: згадані документи не створили юридичних наслідків, а тому, відповідно до практики Конституційного Суду України, їх ще можна скасувати.Проте не встигли депутати області закінчити обговорення, як засідання перервала повітряна тривога і голова обласної ради Григорій Недопад поставив рішення на голосування. Проте голосів забракло і рішення не скасують.Нагадаємо, у грудні 2025 року НАБУ і САП викрили депутатів Підстав для скасування немає, оскільки в пеіобласної та Луцької міської рад на одержанні неправомірної вигоди. За версією слідства, вони допомагали вирішити земельні питання щодо ділянки на вулиці Чорновола, де раніше працювала льодова арена «Снігова королева».Серед фігурантів справи – колишні депутати Луцької міськради, депутат Волинської облради, а такожта. За даними правоохоронців, хабародавцем був колишній народний депутатУсім фігурантам обрали запобіжні заходи. Обставини справи розслідують правоохоронці.

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