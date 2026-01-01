Які прогнози волинських синоптиків на п'ятницю, 16 жовтня





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.



Прогноз погоди на 16 жовтня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північний 5-10 м/с.

Температура вночі 2-4° тепла, вдень 10-12° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеличкий дощ. Вдень без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північний 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 16 жовтня.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північний 5-10 м/с.Температура вночі 2-4° тепла, вдень 10-12° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеличкий дощ. Вдень без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північний 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13° тепла.

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