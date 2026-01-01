Які прогнози волинських синоптиків на п'ятницю, 16 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 16 жовтня.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 16 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північний 5-10 м/с.
Температура вночі 2-4° тепла, вдень 10-12° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеличкий дощ. Вдень без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північний 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13° тепла.
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 16 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північний 5-10 м/с.
Температура вночі 2-4° тепла, вдень 10-12° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеличкий дощ. Вдень без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північний 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13° тепла.
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