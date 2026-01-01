Через аварію знизять тиск води в кількох районах Луцька





Про це



Обмеження стосуватимуться таких районів:



- 33-й, 40-й та 55-й мікрорайони;



- центральна частина міста;



- Старе місто;



- привокзальний район;



- Завокзальний район;



- вулиця Ківерцівська;



- мікрорайон Вишків.





Мешканців просять заздалегідь зробити запас води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку з ліквідацією пориву на центральному водогоні діаметром 600 мм 16 жовтня з 10:00 і до завершення ремонтних робіт буде знижено тиск у водопровідній мережі на правобережній частині річки Стир.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Обмеження стосуватимуться таких районів:- 33-й, 40-й та 55-й мікрорайони;- центральна частина міста;- Старе місто;- привокзальний район;- Завокзальний район;- вулиця Ківерцівська;- мікрорайон Вишків.Мешканців просять заздалегідь зробити запас води.

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