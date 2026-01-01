Через аварію знизять тиск води в кількох районах Луцька
Сьогодні, 19:07
У зв’язку з ліквідацією пориву на центральному водогоні діаметром 600 мм 16 жовтня з 10:00 і до завершення ремонтних робіт буде знижено тиск у водопровідній мережі на правобережній частині річки Стир.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Обмеження стосуватимуться таких районів:
- 33-й, 40-й та 55-й мікрорайони;
- центральна частина міста;
- Старе місто;
- привокзальний район;
- Завокзальний район;
- вулиця Ківерцівська;
- мікрорайон Вишків.
Мешканців просять заздалегідь зробити запас води.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Обмеження стосуватимуться таких районів:
- 33-й, 40-й та 55-й мікрорайони;
- центральна частина міста;
- Старе місто;
- привокзальний район;
- Завокзальний район;
- вулиця Ківерцівська;
- мікрорайон Вишків.
Мешканців просять заздалегідь зробити запас води.
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