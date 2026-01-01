Через аварію знизять тиск води в кількох районах Луцька

Через аварію знизять тиск води в кількох районах Луцька
У зв’язку з ліквідацією пориву на центральному водогоні діаметром 600 мм 16 жовтня з 10:00 і до завершення ремонтних робіт буде знижено тиск у водопровідній мережі на правобережній частині річки Стир.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Обмеження стосуватимуться таких районів:

- 33-й, 40-й та 55-й мікрорайони;

- центральна частина міста;

- Старе місто;

- привокзальний район;

- Завокзальний район;

- вулиця Ківерцівська;

- мікрорайон Вишків.


Мешканців просять заздалегідь зробити запас води.

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Теги: Луцьк, вода
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