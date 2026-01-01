У Луцьку планують перенести військовий шпиталь у приміщення фтизіопульмонологічного центру





Рішення про передачу майна у комунальну власність Луцької міськради ухвалили на засіданні сесії облради 15 жовтня, пише



Що сталось



Ініціатива передати приміщення для потреб шпиталю виникла через те, що існуючий військово-медичний госпіталь у Луцьку потребує розширення. Заклад розрахований лише на 100 ліжок і функціонує в пристосованій пам’ятці архітектури. Там відсутні належні умови для проведення складних операцій, повноцінного лікування та реабілітації поранених бійців.



30 вересня Луцька міська рада ухвалила рішення про намір прийняти майновий комплекс фтизіопульмонологічного центру, що розміщений на вулиці Львівській, 50, у комунальну власність для створення на його базі сучасного військово-медичного госпіталю.



12 жовтня це питання розглянули на майновій комісії облради і погодили винести його на розгляд сесії з певними умовами.



Концепція створення потужного військового медичного хабу розглядалася під час візиту прем’єр-міністра України у вересні 2026 року та консультацій із Міністерством оборони, МОЗ і місцевою владою. Передача майна дозволить розширити госпіталь до 300—400 ліжок та втричі збільшити штат медиків.



Що зараз з майном і чому питання складне



Комплекс на вулиці Львівській має площу близько 9 000 м². Наразі у фтизіопульмонологічному центрі стаціонарно перебуває лише 16 пацієнтів (при ємності у 70 ліжок), розповіла директорка КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Любов Серба під час засідання майнової комісії.



Проте вона виступила проти ухвалення такого рішення, оскільки наразі немає жодної альтернативи, куди перенести фтизіопульмонологічний центр. Адже заклад — це не просто ліжкова база, а цілісний специфічний комплекс із суворими вимогами інфекційного контролю.



У центрі функціонує єдина в області унікальна бактеріологічна лабораторія, здатна визначати чутливість туберкульозної палички до антибіотиків. Створення такого об’єкта в іншому місці вимагатиме будівництва лабораторії «з нуля».



Заклад має потужне рентгенологічне відділення та єдину в регіоні експертну комісію з оцінки функціонування пацієнтів із цією патологією. У центрі облаштовано спеціальне укриття для роздільного перебування пацієнтів із чутливим та мультирезистентним туберкульозом.



Умови переїзду



Головна умова передачі комплексу і переведення туди військового госпіталю — якщо міська рада забезпечить фтизіопульмонологічний центр новим приміщенням, яке повністю відповідатиме всім санітарно-епідеміологічним нормам, включаючи перенесення лабораторій та рентген-обладнання. Якщо такого приміщення не знайдуть — рішення не вступить у силу.



В облраді створять також робочу групу, яка має контролювати, чи виконає міська рада вказані умови.



Днями Луцькрада отримала технічне завдання щодо того, яким має бути приміщення, де має бути розташований фтизіопульмонологічний центр, розповів у коментарі виданню misto.media секретар Луцької міськради Андрій Разумовський. Відповідно до вимог, у приміщенні мають розмістити 30 ліжок, мають бути облаштовані бокси, приміщення має бути інклюзивно облаштоване і окремо має бути бактеріологічна лабораторія.



Зі слів Разумовського, пошуки необхідного приміщення тривають. Один з варіантів, який розглядають — приміщення на вул. Січовій, яке спершу планували використати для створення реабілітаційного центру, утім, остаточного рішення поки немає.



Перемістити службу до міської інфекційної лікарні також неможливо через брак площ та вимоги біобезпеки. Ще один із варіантів — будівництво з нуля. Але поки що немає ані місця такого будівництва, ані концепції.



Що далі?



Згодом місто готове виступити замовником та фінансувати виготовлення проєктно-кошторисної документації реконструкції приміщення на Львівській під військовий госпіталь. Весь процес виготовлення документації та процедур може зайняти кілька років.



Представники військового госпіталю, своєю чергою, на засіданні комісії повідомили, що сподіваються залучити на реалізацію проєкту 500 млн грн державного та спонсорського фінансування, посилаючись на результати вересневої зустрічі з премʼєр-міністром.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку планують переселити фтизіопульмонологічний центр, а на території закладу розмістити військовий госпіталь. Однак наразі невідомо, куди переселити медзаклад, де лікують хворих на туберкульоз.Рішення про передачу майна у комунальну власність Луцької міськради ухвалили на засіданні сесії облради 15 жовтня, пише misto.media Ініціатива передати приміщення для потреб шпиталю виникла через те, що існуючий військово-медичний госпіталь у Луцьку потребує розширення. Заклад розрахований лише на 100 ліжок і функціонує в пристосованій пам’ятці архітектури. Там відсутні належні умови для проведення складних операцій, повноцінного лікування та реабілітації поранених бійців.30 вересня Луцька міська рада ухвалила рішення про намір прийняти майновий комплекс фтизіопульмонологічного центру, що розміщений на вулиці Львівській, 50, у комунальну власність для створення на його базі сучасного військово-медичного госпіталю.12 жовтня це питання розглянули на майновій комісії облради і погодили винести його на розгляд сесії з певними умовами.Концепція створення потужного військового медичного хабу розглядалася під час візиту прем’єр-міністра України у вересні 2026 року та консультацій із Міністерством оборони, МОЗ і місцевою владою. Передача майна дозволить розширити госпіталь до 300—400 ліжок та втричі збільшити штат медиків.Комплекс на вулиці Львівській має площу близько 9 000 м². Наразі у фтизіопульмонологічному центрі стаціонарно перебуває лише 16 пацієнтів (при ємності у 70 ліжок), розповіла директорка КП «Волинська обласна інфекційна лікарня»під час засідання майнової комісії.Проте вона виступила проти ухвалення такого рішення, оскільки наразі немає жодної альтернативи, куди перенести фтизіопульмонологічний центр. Адже заклад — це не просто ліжкова база, а цілісний специфічний комплекс із суворими вимогами інфекційного контролю.У центрі функціонує єдина в області унікальна бактеріологічна лабораторія, здатна визначати чутливість туберкульозної палички до антибіотиків. Створення такого об’єкта в іншому місці вимагатиме будівництва лабораторії «з нуля».Заклад має потужне рентгенологічне відділення та єдину в регіоні експертну комісію з оцінки функціонування пацієнтів із цією патологією. У центрі облаштовано спеціальне укриття для роздільного перебування пацієнтів із чутливим та мультирезистентним туберкульозом.Головна умова передачі комплексу і переведення туди військового госпіталю — якщо міська рада забезпечить фтизіопульмонологічний центр новим приміщенням, яке повністю відповідатиме всім санітарно-епідеміологічним нормам, включаючи перенесення лабораторій та рентген-обладнання. Якщо такого приміщення не знайдуть — рішення не вступить у силу.В облраді створять також робочу групу, яка має контролювати, чи виконає міська рада вказані умови.Днями Луцькрада отримала технічне завдання щодо того, яким має бути приміщення, де має бути розташований фтизіопульмонологічний центр, розповів у коментарі виданню misto.media секретар Луцької міськради Андрій Разумовський. Відповідно до вимог, у приміщенні мають розмістити 30 ліжок, мають бути облаштовані бокси, приміщення має бути інклюзивно облаштоване і окремо має бути бактеріологічна лабораторія.Зі слів Разумовського, пошуки необхідного приміщення тривають. Один з варіантів, який розглядають — приміщення на вул. Січовій, яке спершу планували використати для створення реабілітаційного центру, утім, остаточного рішення поки немає.Перемістити службу до міської інфекційної лікарні також неможливо через брак площ та вимоги біобезпеки. Ще один із варіантів — будівництво з нуля. Але поки що немає ані місця такого будівництва, ані концепції.Згодом місто готове виступити замовником та фінансувати виготовлення проєктно-кошторисної документації реконструкції приміщення на Львівській під військовий госпіталь. Весь процес виготовлення документації та процедур може зайняти кілька років.Представники військового госпіталю, своєю чергою, на засіданні комісії повідомили, що сподіваються залучити на реалізацію проєкту 500 млн грн державного та спонсорського фінансування, посилаючись на результати вересневої зустрічі з премʼєр-міністром.

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