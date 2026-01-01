Внаслідок влучання російського дрона загинула лучанка Юлія Лєснова

Внаслідок влучання російського дрона загинула лучанка Юлія Лєснова
14 жовтня 2026 року внаслідок влучання ворожого дрона трагічно загинула випускниця Луцького ліцею №11 Юлія Лєснова (Горбатюк).

Про це повідомили у навчальному закладі.

"У покійної залишилися двоє дітей та мама. Прощання відбудеться сьогодні, 15 жовтня, з 18:00 у Храмі Святого Великомученика Дмитрія Солунського (40-й мікрорайон).

Похорон - завтра, 16 жовтня, у селі Гаразджа. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким Юлії", - йдеться в повідомленні.

Для підтримки сім'ї у цей важкий час відкрито збір коштів:

4874 1000 3511 9380

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Теги: Луцьк, обстріл
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