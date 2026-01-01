Внаслідок влучання російського дрона загинула лучанка Юлія Лєснова

Юлія Лєснова (Горбатюк).



Про це



"У покійної залишилися двоє дітей та мама. Прощання відбудеться сьогодні, 15 жовтня, з 18:00 у Храмі Святого Великомученика Дмитрія Солунського (40-й мікрорайон).



Похорон - завтра, 16 жовтня, у селі Гаразджа. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким Юлії", - йдеться в повідомленні.



Для підтримки сім'ї у цей важкий час відкрито збір коштів:



4874 1000 3511 9380

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 жовтня 2026 року внаслідок влучання ворожого дрона трагічно загинула випускниця Луцького ліцею №11Про це повідомили у навчальному закладі."У покійної залишилися двоє дітей та мама. Прощання відбудеться сьогодні, 15 жовтня, з 18:00 у Храмі Святого Великомученика Дмитрія Солунського (40-й мікрорайон).Похорон - завтра, 16 жовтня, у селі Гаразджа. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким Юлії", - йдеться в повідомленні.4874 1000 3511 9380

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