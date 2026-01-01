На Волині прикордонники врятували жінку, яка пішла по гриби і заблукала у лісі
Сьогодні, 16:28
В лісі на Ковельщині прикордонники Волинського загону врятували 84-річну пенсіонерку з Самарівської громади. Жінка пішла по гриби і заблукала у лісі.
Про це 15 жовтня повідомили у Волинському прикордонному загоні і оприлюднили відео, на якому пенсіонерка прийшла до прикордонників, щоб подякувати за порятунок, пише Суспільне.
Жінка зникла напередодні ввечері. До правоохоронців звернулася донька пенсіонерки і розповіла, що в обідню пору її матір без телефону пішла в ліс по гриби та не повернулася. Шукав волинянку прикордонний наряд з тепловізійним безпілотником. Пенсіонерку розшукали протягом години.
«Нахилилася за зеленичкою і вже темно. Спочатку я не боялася і думала, що я йду додому, але потім вже злякалася, кричала про допомогу, — розповіла жінка. — Якби не ви (прикордонники), я б пропала, ночі вже холодні».
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Про це 15 жовтня повідомили у Волинському прикордонному загоні і оприлюднили відео, на якому пенсіонерка прийшла до прикордонників, щоб подякувати за порятунок, пише Суспільне.
Жінка зникла напередодні ввечері. До правоохоронців звернулася донька пенсіонерки і розповіла, що в обідню пору її матір без телефону пішла в ліс по гриби та не повернулася. Шукав волинянку прикордонний наряд з тепловізійним безпілотником. Пенсіонерку розшукали протягом години.
«Нахилилася за зеленичкою і вже темно. Спочатку я не боялася і думала, що я йду додому, але потім вже злякалася, кричала про допомогу, — розповіла жінка. — Якби не ви (прикордонники), я б пропала, ночі вже холодні».
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