У Луцьку завтра прощатимуться із воїном Олександром Лаконцевим

У Луцьку завтра прощатимуться із воїном Олександром Лаконцевим
У п'ятницю, 16 жовтня, о 10:00 траурний кортеж з воїном Олександром Лаконцевим вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку на вулиці Зоряна, 1.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Опісля — об 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування військовослужбовця.

Поховають захисника у секторі почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

"Вічна і світла пам'ять полеглому Герою! Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і достойно провести його в останню дорогу", - зазначають у міській раді.

Довідково:

Олександр Андрійович Лаконцев народився 16 серпня 1994 року в місті Новоград-Волинський (нині Звягель) Житомирської області. Сержант Олександр Лаконцев загинув 2 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області.

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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