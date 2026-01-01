У Луцьку завтра прощатимуться із воїном Олександром Лаконцевим

Олександром Лаконцевим вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку на вулиці Зоряна, 1.



Про це



Опісля — об 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування військовослужбовця.



Поховають захисника у секторі почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



"Вічна і світла пам'ять полеглому Герою! Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і достойно провести його в останню дорогу", - зазначають у міській раді.



Довідково:



Олександр Андрійович Лаконцев народився 16 серпня 1994 року в місті Новоград-Волинський (нині Звягель) Житомирської області. Сержант Олександр Лаконцев загинув 2 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 16 жовтня, о 10:00 траурний кортеж з воїномвирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку на вулиці Зоряна, 1.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Опісля — об 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування військовослужбовця.Поховають захисника у секторі почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа."Вічна і світла пам'ять полеглому Герою! Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і достойно провести його в останню дорогу", - зазначають у міській раді.Олександр Андрійович Лаконцев народився 16 серпня 1994 року в місті Новоград-Волинський (нині Звягель) Житомирської області. Сержант Олександр Лаконцев загинув 2 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію