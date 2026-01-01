Біля Луцька затримали жінку з наркотиками
Сьогодні, 15:33
На Волині патрульні виявили у громадянки речовини, схожі на наркотичні.
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
Нещодавно під час патрулювання поблизу Луцька інспектори роти ТОР помітили громадянку, яка, побачивши службовий автомобіль, помітно знервувала.
Патрульні вирішили провести поверхневу перевірку, у ході якої виявили зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу та до її прибуття забезпечили охорону місця події.
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Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
Нещодавно під час патрулювання поблизу Луцька інспектори роти ТОР помітили громадянку, яка, побачивши службовий автомобіль, помітно знервувала.
Патрульні вирішили провести поверхневу перевірку, у ході якої виявили зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу та до її прибуття забезпечили охорону місця події.
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