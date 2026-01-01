Біля Луцька затримали жінку з наркотиками





Про це повідомили у патрульній поліції Волині.



Нещодавно під час патрулювання поблизу Луцька інспектори роти ТОР помітили громадянку, яка, побачивши службовий автомобіль, помітно знервувала.



Патрульні вирішили провести поверхневу перевірку, у ході якої виявили зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу та до її прибуття забезпечили охорону місця події.

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