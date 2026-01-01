Уражені «Нептуном» бомбардувальники готувалися до нових ударів по Україні, - Зеленський





Про це повідомляє Володимира Зеленського.



Зеленський уточнив, що у результаті атаки знищені чотири літаки Су-34, ще два літаки - уражені.



"Росіяни використовували їх для терору проти наших людей. Саме ці літаки були готові до нових ударів по Україні та були споряджені авіабомбами. По цілі був використаний наш довгий "Нептун", - зазначив президент.



Окрім того, застосовувалися українські далекобійні санкції і по місцю зберігання та пуску ударних дронів в Орловському регіоні. У Чорному морі також уражено ціль.



"Наші справедливі відповіді на весь російський терор проти України. Росія затягує війну, отже, наші далекобійні операції будуть продовжуватися", - наголосив Зеленський.



Нагадаємо, у ніч на 15 жовтня Військово-Морські Сили ЗСУ вдарили по російському військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. Знищено шість бомбардувальників Су-34М.



Удар завдали береговим ракетним комплексом "Нептун".



Окрім літаків, знищили обладнання, яке забезпечувало польоти авіації. На території аеродрому зафіксували повторні вибухи та пожежу.



У мережі вже з'явилися супутникові знімки аеродрому "Борисоглєбськ" після атаки українського "Нептуна".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бомбардувальники Су-34, які український довгий "Нептун" уразив на російському аеродромі "Борисоглєбськ", готувалися до нових ударів по Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента УкраїниЗеленський уточнив, що у результаті атаки знищені чотири літаки Су-34, ще два літаки - уражені."Росіяни використовували їх для терору проти наших людей. Саме ці літаки були готові до нових ударів по Україні та були споряджені авіабомбами. По цілі був використаний наш довгий "Нептун", - зазначив президент.Окрім того, застосовувалися українські далекобійні санкції і по місцю зберігання та пуску ударних дронів в Орловському регіоні. У Чорному морі також уражено ціль."Наші справедливі відповіді на весь російський терор проти України. Росія затягує війну, отже, наші далекобійні операції будуть продовжуватися", - наголосив Зеленський.Нагадаємо, у ніч на 15 жовтня Військово-Морські Сили ЗСУ вдарили по російському військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. Знищено шість бомбардувальників Су-34М.Удар завдали береговим ракетним комплексом "Нептун".Окрім літаків, знищили обладнання, яке забезпечувало польоти авіації. На території аеродрому зафіксували повторні вибухи та пожежу.У мережі вже з'явилися супутникові знімки аеродрому "Борисоглєбськ" після атаки українського "Нептуна".

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