Гідроудар у паливнику: чому зберігання брикетів RUF у неопалюваному гаражі руйнує їх за 48 годин





Щоб зрозуміти механіку руйнування брикету RUF, необхідно звернутися до фізики капілярного вбирання вологи пресованими полімерами деревини.





Гідродинаміка декомпресії: як тирса повертає колишній об'єм

Технологія виготовлення брикетів RUF базується на холодному гідравлічному стисканні сухої подрібненої фракції під тиском від 300 до 400 атмосфер без додавання сторонніх клеїв. Зв'язування часточок відбувається за рахунок механічного зачеплення волокон та часткової пластифікації лігніну.



Коли брикет опиняється у вологому повітрі (відносна вологість 85–95% восени):



Капілярна конденсація: Деревні мікропори діаметром менше 10 нанометрів створюють потужний менісковий тиск, втягуючи вологу з повітря навіть без прямого контакту з водою.

Релаксація пружних напружень: Потрапляючи між стиснуті волокна, вода розчиняє водневі містки зв'язку лігніну. Відбувається зворотне відновлення форми стружки, що збільшує об'єм брикету на 20–35%.

Втрата зв'язності: Вже через 48–72 години перебування у сирому приміщенні щільність брикету падає з 1200 кг/м³ до 600–700 кг/м³, перетворюючи його на крихку губку.

Зміна фізичних властивостей брикету RUF при зберіганні у сирому середовищі

Тривалість у сирому гаражі Вологість брикету Щільність палива Опір на роздавлювання Поведінка в топці котла 0 годин (Склад) 6 – 8% 1200 кг/м³ Понад 12 МПа Спокійне пошарове горіння 24 години 11 – 13% 1080 кг/м³ 8 – 9 МПа Поодинокі мікротріщини 48 годин 16 – 19% 850 кг/м³ 3 – 4 МПа Розсипання на колосниках



Ефект мікровибуху в камері згоряння

Коли розбухлий брикет із вологістю 20–25% потрапляє на шар розпеченого вугілля з температурою 700–850 °C, виникає явище термічного мікрогідроудару:



1. Миттєве пароутворення в товщі: Зовнішній шар брикету швидко карбонізується, утворюючи газощільну кірку. Волога у внутрішніх шарах миттєво перетворюється на перегріту пару з тиском до 15–20 атмосфер.



2. Вибухове розкриття структури: Внутрішній тиск пари перевищує межу міцності розмоклих волокон деревини. Брикет розриває на дрібні тліючі фрагменти з гучним хлопком.



3. Забивання прозорів колосникової решітки: Дрібна палаюча тирса просипається крізь колосники в зольник або утворює суцільний щільний шар, який блокує надходження первинного повітря та гасить котел.



Попередження: Вибуховий розпад кількох сирих брикетів одночасно в котлі зі слабкою тягою може викликати зворотний викид полум'я та чадного газу через завантажувальні дверцята або вибити оглядове скло автоматики.



Норми та правила складування пресованого біопалива

Зберігання на піддонах: Категорично заборонено ставити пачки брикетів безпосередньо на бетонну підлогу гаража чи підвалу. Піддон повинен піднімати перший ряд мінімум на 10–15 см для запобігання підсосу капілярної вологи.

Цілісність термозбіжної плівки: Заводська поліетиленова упаковка товщиною 80–100 мкм герметична. Будь-який прокол чи розрив слід негайно герметизувати будівельним скотчем.

Вентиляція та точка роси: Приміщення котельні або складу повинно мати припливно-витяжну вентиляцію з відносною вологістю повітря не більше 60% при температурі вище точки роси.

Практична порада: Якщо частина брикетів усе ж увібрала вологу і почала кришитися, не закладайте їх у топку купою. Змішуйте пошкоджені залишки із сухими колотими дровами у співвідношенні 1:4 або використовуйте їх невеликими порціями виключно для досипання на стабільний жар.



Висновки

Брикети RUF вимагають високої культури зберігання. Нехтування простими правилами гідроізоляції зводить нанівець переваги заводського пресування, перетворюючи преміальне біопаливо на розсипчасту сиру тирсу з низьким ККД та ризиком аварійних хлопків у котлі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Паливні брикети стандарту RUF із пресованої тирси твердих порід вважаються надійним енергоносієм із щільністю 1150–1250 кг/м³ та залишковою вологістю 6–8%. Проте багато власників заміських будинків стикаються з парадоксальним явищем: куплені восени міцні «цеглинки» після кількох тижнів або навіть діб зберігання в сирому неопалюваному гаражі чи під навісом починають розбухати, втрачають форму і при завантаженні в котел буквально вибухають із гучним тріском. Причиною цієї проблеми є висока природна гігроскопічність декомпресованої деревини та порушення режимів зберігання. Щоб забезпечити стабільну віддачу тепла без аварійного руйнування палива, енергетики замовляють сертифіковані паливні брикети в герметичній заводській термозбіжній упаковці на базі Park Plus Щоб зрозуміти механіку руйнування брикету RUF, необхідно звернутися до фізики капілярного вбирання вологи пресованими полімерами деревини.Технологія виготовлення брикетів RUF базується на холодному гідравлічному стисканні сухої подрібненої фракції під тиском від 300 до 400 атмосфер без додавання сторонніх клеїв. Зв'язування часточок відбувається за рахунок механічного зачеплення волокон та часткової пластифікації лігніну.Коли брикет опиняється у вологому повітрі (відносна вологість 85–95% восени):Коли розбухлий брикет із вологістю 20–25% потрапляє на шар розпеченого вугілля з температурою 700–850 °C, виникає явище термічного мікрогідроудару:1. Миттєве пароутворення в товщі: Зовнішній шар брикету швидко карбонізується, утворюючи газощільну кірку. Волога у внутрішніх шарах миттєво перетворюється на перегріту пару з тиском до 15–20 атмосфер.2. Вибухове розкриття структури: Внутрішній тиск пари перевищує межу міцності розмоклих волокон деревини. Брикет розриває на дрібні тліючі фрагменти з гучним хлопком.3. Забивання прозорів колосникової решітки: Дрібна палаюча тирса просипається крізь колосники в зольник або утворює суцільний щільний шар, який блокує надходження первинного повітря та гасить котел.Брикети RUF вимагають високої культури зберігання. Нехтування простими правилами гідроізоляції зводить нанівець переваги заводського пресування, перетворюючи преміальне біопаливо на розсипчасту сиру тирсу з низьким ККД та ризиком аварійних хлопків у котлі.

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