На місці зруйнованого магазину й книгарні у Луцьку — згарище: триває розбір завалів після удару РФ





Місце трагедії у день жалоби, 15 жовтня, всипане квітами від небайдужих лучан, пише



Приміщення гуртівні та книгарні повністю вигоріли внаслідок влучання й пожежі. На місці атаки люди розчищають завали: прибирають скло, обгорілі дошки й уламки конструкцій. Спілкуватися з журналістами відмовилися.



Власниця зруйнованого приміщення Світлана Богінська розповіла: частину будівлі орендувала гуртівня, в іншій був склад книгарні «Дім книги».



«Я думала, що сьогодні вранці недоспана ніч, але картина зміниться. Вона трішки змінилася тільки в тому плані, що я не бачу понівечених тіл, які вчора були тут. І це саме та жахлива картина. Знищено абсолютно приміщення, повністю є свідками того, що наробив цей клятий шахед», — сказала жінка.



Жінка сподівається не залишиться сам на сам з цією проблемою, а отримати допомогу у відновленні приміщення.



«Удар прийшовся саме сюди, шахед впав прямо в центр. Коли почалася повітряна тривога, вони вийшли. Прилетів шахед, вони передзвонили, зразу ж набрали мене, що трапилась така біда. І я вже в телефонному режимі викликала швидкі допомоги, керувала процесом виклику пожежних», — додала Світлана Богінська.



Завгосп території Олександр Цисюк підмітав уламки скла. Каже: сердиться, бо забирає сміття з одного місця, бачить його в іншому. На момент падіння БпЛА чоловік саме йшов до магазину, куди впав реактивний безпілотник.



«Я тієї тривоги не чув. Я собі йшов, і тут якраз дійшов до цього магазину — і воно влупило. Підвал є, там є укриття в нас там все. Ну, і ходять тут, ховаються, якщо тривога. Вчора були намети, були психологи, там, короче, багато було всього. А сьогодні нема тут такого нічого. Людей тільки шкода», — сказав чоловік.



Лучанин Анатолій Сколінчук бачив, як з під'їзду будинку на проспекті Соборності медики виносили чоловіка й дитину. У вікно їхньої квартири на дев'ятому поверсі також влучили уламки російського безпілотника. З його слів, пошкоджені вікна тимчасово забили фанерою.



«Я якраз виходив з квартири на вулицю і дивлюсь, тут люди збираються. Скло обсипане на машині, на асфальті. Припущення, що там летів снаряд чи розривне устройство. Пожежі не було. І швидка, значить, дві людини винесла на носилках», — пригадав чоловік.



Нині на місце трагедії лучани приносять квіти і лампадки, аби висловити співчуття родинам постраждалих та вшанувати пам'ять жертв російської атаки.



Що відомо про атаку російських БпЛА на Луцьк 14 жовтня

14 жовтня російські БпЛА атакували Луцьк. Уламки безпілотника пошкодили гуртівню товарів та житловий будинок. Внаслідок атаки до медзакладів звернулися 13 постраждалих, серед них — дворічна дитина. Шестеро людей загинули: тіла чотирьох людей знайшли на згарищі гуртівні, куди влучили уламки БпЛА.



Також у лікарні померла жінка, яка отримала осколкове поранення голови. Уламки безпілотника пошкодили квартиру в багатоповерхівці на проспекті Соборності, 32. Там травмувалися двоє людей. О 16:00 14 жовтня у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Волині повідомили, що ліквідували займання на гуртівні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку триває ліквідація наслідків російської дронової атаки на гуртівню європейських товарів на вулиці Конякіна. На місці удару розчищають завали, вивозять понівечені конструкції та прибирають уламки російського безпілотника, який напередодні влучив у магазин та книгарню.Місце трагедії у день жалоби, 15 жовтня, всипане квітами від небайдужих лучан, пише Суспільне Приміщення гуртівні та книгарні повністю вигоріли внаслідок влучання й пожежі. На місці атаки люди розчищають завали: прибирають скло, обгорілі дошки й уламки конструкцій. Спілкуватися з журналістами відмовилися.Власниця зруйнованого приміщеннярозповіла: частину будівлі орендувала гуртівня, в іншій був склад книгарні «Дім книги».«Я думала, що сьогодні вранці недоспана ніч, але картина зміниться. Вона трішки змінилася тільки в тому плані, що я не бачу понівечених тіл, які вчора були тут. І це саме та жахлива картина. Знищено абсолютно приміщення, повністю є свідками того, що наробив цей клятий шахед», — сказала жінка.Жінка сподівається не залишиться сам на сам з цією проблемою, а отримати допомогу у відновленні приміщення.«Удар прийшовся саме сюди, шахед впав прямо в центр. Коли почалася повітряна тривога, вони вийшли. Прилетів шахед, вони передзвонили, зразу ж набрали мене, що трапилась така біда. І я вже в телефонному режимі викликала швидкі допомоги, керувала процесом виклику пожежних», — додала Світлана Богінська.Завгосп територіїпідмітав уламки скла. Каже: сердиться, бо забирає сміття з одного місця, бачить його в іншому. На момент падіння БпЛА чоловік саме йшов до магазину, куди впав реактивний безпілотник.«Я тієї тривоги не чув. Я собі йшов, і тут якраз дійшов до цього магазину — і воно влупило. Підвал є, там є укриття в нас там все. Ну, і ходять тут, ховаються, якщо тривога. Вчора були намети, були психологи, там, короче, багато було всього. А сьогодні нема тут такого нічого. Людей тільки шкода», — сказав чоловік.Лучанинбачив, як з під'їзду будинку на проспекті Соборності медики виносили чоловіка й дитину. У вікно їхньої квартири на дев'ятому поверсі також влучили уламки російського безпілотника. З його слів, пошкоджені вікна тимчасово забили фанерою.«Я якраз виходив з квартири на вулицю і дивлюсь, тут люди збираються. Скло обсипане на машині, на асфальті. Припущення, що там летів снаряд чи розривне устройство. Пожежі не було. І швидка, значить, дві людини винесла на носилках», — пригадав чоловік.Нині на місце трагедії лучани приносять квіти і лампадки, аби висловити співчуття родинам постраждалих та вшанувати пам'ять жертв російської атаки.Що відомо про атаку російських БпЛА на Луцьк 14 жовтня14 жовтня російські БпЛА атакували Луцьк. Уламки безпілотника пошкодили гуртівню товарів та житловий будинок. Внаслідок атаки до медзакладів звернулися 13 постраждалих, серед них — дворічна дитина. Шестеро людей загинули: тіла чотирьох людей знайшли на згарищі гуртівні, куди влучили уламки БпЛА.Також у лікарні померла жінка, яка отримала осколкове поранення голови. Уламки безпілотника пошкодили квартиру в багатоповерхівці на проспекті Соборності, 32. Там травмувалися двоє людей. О 16:00 14 жовтня у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Волині повідомили, що ліквідували займання на гуртівні.

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