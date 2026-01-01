У Рівному від російського удару постраждала багатоповерхівка





Про це йдеться у Олександра Коваля.



"Важка ніч для Рівненщини, і, зокрема, для обласного центру.



На жаль, маємо враження цивільної інфраструктури, у тому числі житлової.



Подробиці згодом.



Перебуваю на місці подій. Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться в повідомленні.



Станом на ранок 7 людей звернулися за допомогою до лікарів за наслідками атаки на Рівне. Поки що без госпіталізації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 16 жовтня російська армія атакувала Рівненську область, зокрема, поцілила у житловий будинок.Про це йдеться у повідомленні начальника ОВА"Важка ніч для Рівненщини, і, зокрема, для обласного центру.На жаль, маємо враження цивільної інфраструктури, у тому числі житлової.Подробиці згодом.Перебуваю на місці подій. Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться в повідомленні.Станом на ранок 7 людей звернулися за допомогою до лікарів за наслідками атаки на Рівне. Поки що без госпіталізації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію