У Рівному від російського удару постраждала багатоповерхівка
Сьогодні, 10:20
У ніч на 16 жовтня російська армія атакувала Рівненську область, зокрема, поцілила у житловий будинок.
Про це йдеться у повідомленні начальника ОВА Олександра Коваля.
"Важка ніч для Рівненщини, і, зокрема, для обласного центру.
На жаль, маємо враження цивільної інфраструктури, у тому числі житлової.
Подробиці згодом.
Перебуваю на місці подій. Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться в повідомленні.
Станом на ранок 7 людей звернулися за допомогою до лікарів за наслідками атаки на Рівне. Поки що без госпіталізації.
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Про це йдеться у повідомленні начальника ОВА Олександра Коваля.
"Важка ніч для Рівненщини, і, зокрема, для обласного центру.
На жаль, маємо враження цивільної інфраструктури, у тому числі житлової.
Подробиці згодом.
Перебуваю на місці подій. Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться в повідомленні.
Станом на ранок 7 людей звернулися за допомогою до лікарів за наслідками атаки на Рівне. Поки що без госпіталізації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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