У Рівному від російського удару постраждала багатоповерхівка

У Рівному від російського удару постраждала багатоповерхівка
У ніч на 16 жовтня російська армія атакувала Рівненську область, зокрема, поцілила у житловий будинок.

Про це йдеться у повідомленні начальника ОВА Олександра Коваля.

"Важка ніч для Рівненщини, і, зокрема, для обласного центру.

На жаль, маємо враження цивільної інфраструктури, у тому числі житлової.

Подробиці згодом.

Перебуваю на місці подій. Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться в повідомленні.
У Рівному від російського удару постраждала багатоповерхівка

Станом на ранок 7 людей звернулися за допомогою до лікарів за наслідками атаки на Рівне. Поки що без госпіталізації.

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Теги: Рівненщина, обстріл
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