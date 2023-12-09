Україна змушена перейти до оборони: контрнаступ може відбутися лише навесні 2025 року, – WSJ





Про це пише



"Збільшуючи тиск на Україну, росія не демонструє жодних ознак відмови від своєї первісної військової мети – захоплення країни", – пише WSJ.



Видання звертає увагу на нещодавню заяву Зеленського, який анонсував будівництво оборонних укріплень вздовж фронту. На думку авторів публікації, це є свідченням переходу війни у нову фазу.



Якщо на початку повномасштабної війни ЗСУ вдалися до тактики маневреної оборони, то зараз знову повертається тактика окопної війни, яка була на Донбасі після 2014 року. У виданні припускають, що надія полягає в тому, що росія втратить багато сил у спробах зламати українську оборону, вважає видання.



The Wall Street Journal із посиланням на західних стратегів пише, що якщо Україна та її союзники зможуть подолати труднощі й далі забезпечувати ЗСУ всім необхідним, то за кращого сценарію 2024 рік стане роком відновлення української армії.



Також є надія на нещодавнє засідання НАТО, яке полягало в тому, що спроби Росії зламати українську оборону зазнають невдачі, розмиваючи її ресурси — як живу силу, так і боєприпаси — і потенційно пропонуючи Україні кращі перспективи відновити ініціативу на полі бою навесні 2025 року.



"Якщо переживе 2024 рік", — йдеться у статті.



Раніше видання "The Washington Post" писало, що український контрнаступ не мав очікуваного успіху, адже з самого початку пішов не за планом. Тому головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному довелося змінювати тактику, попри рекомендації американських союзників.

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